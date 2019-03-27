注意！4月18日至29日乘进京列车要二次安检

昨日，记者从洛阳铁路部门获悉，4月18日至29日，我市各火车站将对去往北京方向的旅客进行二次安检，请相关乘客至少提前1小时到达车站安检候车，以免耽误行程。

昨日，记者从洛阳铁路部门获悉，4月18日至29日，我市各火车站将对去往北京方向的旅客进行二次安检，请相关乘客至少提前1小时到达车站安检候车，以免耽误行程。

洛阳火车站相关负责人介绍，二次安检是指旅客在持票进入火车站候车厅前接受常规安检后，在指定区域还要再接受一次安检。工作人员将对旅客所持实名车票和相关身份证件进行复验，并使用安检仪器及开包对其行李等再次进行检查。

需要注意的是，此次二次安检主要针对乘坐北京方向列车的旅客，乘坐其他方向列车的旅客不受影响。(洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 吕宏伟 刘鹏)