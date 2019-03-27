洛阳首个餐厨垃圾处理示范项目投用

昨日，位于市直机关餐厅的全市首个餐厨垃圾处理示范项目建成投用。

操作处理设备 李三旺 摄

昨日，位于市直机关餐厅的全市首个餐厨垃圾处理示范项目建成投用。

该项目设置在市直机关餐厅院内北侧，占地约20平方米，由一台有机垃圾生物处理设备和部分垃圾清运设备组成。

餐厨垃圾主要包括剩饭、剩菜、食物残渣、废弃食材等。该处理设备具有自动上料、粉碎、挤干、发酵、加热、除臭等功能。餐厨垃圾被收集并置于该设备内后，可在第一个存储仓实现油、盐、水自动分离，然后进入第二个存储仓进行发酵、净化，最终生成有机肥料，变废为宝。

据介绍，首个餐厨垃圾处理示范项目的设计餐厨垃圾日处理量为500公斤。有机肥料在设备内的生成时间约为3天，每50公斤餐厨垃圾可生成5公斤有机肥料。这些有机肥料可用于花草、树木、庄稼施肥。

市机关事务管理局有关负责人介绍，今年年初，该局与河南归然环保科技有限公司共同谋划实施了该项目，通过3个月的论证、设计、施工、调试等，该项目于昨日投用。该项目可有效解决餐厨垃圾收集难、运输难、异味大等难题，实现餐厨垃圾无害化处理和资源化利用，将为全市公共机构餐厨垃圾处理起到示范作用，有望在全市推广。(洛阳日报记者 李三旺)