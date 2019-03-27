洛阳将推动建立健全租售并举的住房制度 推进老旧小区改造

住、行消费，在老百姓的日常生活中占有重要一席。新出台的《洛阳市进一步促进消费增长实施方案》(以下简称《方案》)指出，推动建立健全租售并举的住房制度，推进老旧小区改造，扩大新能源汽车应用规模等，让更多百姓住得安心、行得舒心。

住、行消费，在老百姓的日常生活中占有重要一席。新出台的《洛阳市进一步促进消费增长实施方案》(以下简称《方案》)指出，推动建立健全租售并举的住房制度，推进老旧小区改造，扩大新能源汽车应用规模等，让更多百姓住得安心、行得舒心。

租售并举，让更多人住有所居

“据说以后租房也可享基本社会公共服务，这是不是意味着孩子上学、媳妇产检、老人体检等都能受益了？”在洛工作的王先生最近看到相关信息，满怀期待，这对于常年租房住的他来说，无疑是一件大好事，因为，他家“大宝”快到学龄，“二宝”也快出生了。

上个月，市政府常务会议原则通过《洛阳市住房承租人享受基本社会公共服务暂行办法》(以下简称《办法》)，指出要加快构建租购并举的住房制度，逐步实现住房承租人与房屋产权人享有均等的基本社会公共服务，保障城镇居民住有所居。

记者从市房管局获悉，目前该《办法》细则内容完成，已进入正式印发前的相关程序。该细则详细明确了房屋承租人家庭，在子女义务教育、卫生计生、法律服务、住房保障、公积金提取、居住证办理等基本社会公共服务方面，与住房产权人家庭享有均等的权利与义务。

此举是我市加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度迈出的一大步，也有助于吸引更多人才来洛干事、创业、生活。这与《方案》相契合——以省发展培育住房租赁市场试点城市为契机，推动建立健全租售并举的住房制度。

《方案》指出，一方面，建设政府主导的住房租赁管理服务平台，实现租赁信息发布、房源信息核验、房屋租赁网上备案等功能；另一方面，通过出让租赁住房用地、鼓励利用存量国有土地建设租赁住房、研究制定闲置商业用房改建为租赁住房等办法筹集租赁房源。此外，还要培育市场主体，鼓励引进和设立专业化租赁企业；支持住房租赁消费，简化租房者提取住房公积金办理手续等。

改造老旧小区，增强居民幸福感

日前，西工区西工街道办事处五环社区支建街12号院的“老住户”迎来了“新生活”——小区的智能物业管理系统“上线”了，门禁“刷脸”进门、实时监控及时报警、独居老人特殊关注……居民们享受着智能化带来的便利。除了该小区，从今年1月至今，西工区西工街道办事处自筹资金，已在体育场路社区、五环社区等多个老旧小区建立智能物业管理试点。

老旧小区焕新生，加装电梯的呼声很高。去年，滨河新村小区成为我市首个“吃螃蟹”的小区，率先在该小区17号楼1单元楼房外加装一部20多米高的电梯。“小区老年人多，上下楼梯不方便，大多数业主都希望能安装电梯，方便出行。”加装电梯的主要牵头人耿石滚说。

滨河新村加装电梯引发广泛关注，也助推了《洛阳市城市区既有多层住宅增设电梯暂行办法》的出台。随后，兴隆花园小区16号楼2单元也开工加装电梯……受惠的老旧小区居民越来越多。

近年，老旧小区改造是我市重点民生实事之一。南苑小区是南昌路沿线的老旧小区代表之一，修建健身广场、修整绿化带、加装服务设施、规范私家车停放……去年，该小区改造后，1500多户居民有了焕然一新的居住环境。按照我市的重点民生实事部署，今年还将对32个老旧小区进行综合功能改造。

《方案》指出，推动棚户区和老旧小区改造，完善水电气暖等市政基础设施及教育医疗、托幼养老等公共服务设施，支持多层老旧住宅小区加装电梯。

新能源车，助力百姓绿色出行

如今，新能源车越来越受人们欢迎。近日，记者在中州西路附近的新能源车销售店看到，前来看车、选购的市民不少。正在选购电动四轮车的张先生说，随着社会整体环保氛围增强，买一辆新能源车既环保又方便。

目前，我市一些公共场所、小区安装了充电桩，缓解了车辆充电的后顾之忧。在西工区八一路附近的充电桩前，不时有新能源车停靠充电；在涧西区文兴生活新境小区，新增添的充电桩解决了小区内新能源车充电的问题，消除了此前“飞线”充电带来的安全隐患；西工区的大路口贵隆园小区，在开发伊始就设计安装了小区充电桩，给业主带来极大的便利。“充一次电需五六个小时，花费5元左右，不贵，方便！”刚给车充完电的业主刘先生说。

新能源车已然成为人们出行消费的一大趋势，可以预见的是，有关新能源车的利好政策将越来越多。《方案》指出，引导带动农村汽车更新换代、城市汽车报废更新、综合技术水平高的新能源汽车销售等，搭建全市统一的新能源汽车数据平台和充电基础设施公共服务平台，探索新能源汽车道路收费、停车费减免等优惠政策，落实充电基础设施用地、用电等鼓励政策，扩大新能源汽车应用规模，实现我市充电设施全覆盖。

此外，《方案》还提出，支持汽车多品牌销售、城市展厅、汽车超市等经营模式发展；制定二手车交易管理办法，便利二手车交易；培育汽车后市场，发展汽车赛事、旅游等相关产业。（洛阳日报记者 赵佳）