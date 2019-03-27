4月19日花情：市内牡丹观赏园晚开品种盛花期

市内牡丹观赏园晚开品种盛花期，部分近郊牡丹园仍处盛花期。

记者 徐文波 摄

市内牡丹观赏园晚开品种盛花期，部分近郊牡丹园仍处盛花期。

四星级牡丹观赏园花情如下：

国家牡丹园 全园盛花期。园内约有450个品种22万株牡丹开放。其中寿紫、麟风、八千代椿、新七福神、红辉狮子等品种盛开；海黄、帝冠、白王狮子、红楼春梦等品种初开。四季牡丹展馆展出30个品种200盆牡丹。

国际牡丹园 全园盛花期。园内约有200个品种20万株牡丹开放。其中连鹤、首案红、楼兰美人等品种盛开；海黄、花竞、长寿乐等品种初开。主要赏花点：华夏园、锦绣园、万芳园和九色园。我市和法国图尔市共建的法式花园开园迎宾。

王城公园 园内约有240个品种5万株牡丹开放。其中合欢娇、夜光白、海棠争润等品种盛开；麟凤、初乌、阿房宫、明石泻等品种初开。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和牡丹仙子周边。盆景暨动物标本展在桥北花房免费开放。第十一届“王城之春”牡丹插花花艺展正在展出。

隋唐城遗址植物园 园内约有280个品种10万株牡丹开放。其中百花选、翁狮子、锦绣球等品种盛开；海黄、西施兰、丹景红等品种初开。主要赏花点：百花园、科技园、九色园和特色园。百花园紫斑牡丹盛开。

中国国花园 园内约有180个品种10万株牡丹开放。其中海黄、花王、五大洲、御所樱等品种盛开；金阁、玉镰、黑沙堡、新七福神等品种初开。主要赏花点：二乔亭、国色广场、开元富贵广场。园内蝴蝶鸟语林和金石文字博物馆免费开放。牡丹时装周本周末在西大门内广场举行。

神州牡丹园 园内约有380个品种8.8万株牡丹开放。其中芳纪、黑豹、初乌、绿幕隐玉等品种盛开；春柳、垂头蓝、天鹅骄子等品种初开。主要赏花点：国花坛、天王台、新品种展示区和四季展馆。

三星级牡丹观赏园花情如下：

天香牡丹园 园内约有100个品种1.8万丹开放。其中花竞、日向、俊艳红等品种盛开；海黄、乌金耀辉、冰罩蓝玉等品种初开。

洛阳农博园 园内约有140个品种5.4万株牡丹开放。其中岛锦、首案红、葛巾紫等品种盛开；豆绿、花王、绿香球等品种初开。园区东侧钢架棚下30余株百年紫斑牡丹树开放。

郁金香牡丹园 园内约有80个品种3万株牡丹开放，品种有日暮、岛锦、海黄、连鹤、首案红、五大洲、绿暮隐玉等。园内郁金香连片开放。

西苑公园 园内有金阁、海黄等品种400株牡丹开放。

牡丹公园 园内有海黄等品种200株牡丹开放。

第37届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2019年4月18日