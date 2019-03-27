洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

4月19日花情：市内牡丹观赏园晚开品种盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-18 16:38

记者 徐文波 摄

　　市内牡丹观赏园晚开品种盛花期，部分近郊牡丹园仍处盛花期。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　国家牡丹园 全园盛花期。园内约有450个品种22万株牡丹开放。其中寿紫、麟风、八千代椿、新七福神、红辉狮子等品种盛开；海黄、帝冠、白王狮子、红楼春梦等品种初开。四季牡丹展馆展出30个品种200盆牡丹。

　　国际牡丹园 全园盛花期。园内约有200个品种20万株牡丹开放。其中连鹤、首案红、楼兰美人等品种盛开；海黄、花竞、长寿乐等品种初开。主要赏花点：华夏园、锦绣园、万芳园和九色园。我市和法国图尔市共建的法式花园开园迎宾。

　　王城公园 园内约有240个品种5万株牡丹开放。其中合欢娇、夜光白、海棠争润等品种盛开；麟凤、初乌、阿房宫、明石泻等品种初开。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和牡丹仙子周边。盆景暨动物标本展在桥北花房免费开放。第十一届“王城之春”牡丹插花花艺展正在展出。

　　隋唐城遗址植物园 园内约有280个品种10万株牡丹开放。其中百花选、翁狮子、锦绣球等品种盛开；海黄、西施兰、丹景红等品种初开。主要赏花点：百花园、科技园、九色园和特色园。百花园紫斑牡丹盛开。

　　中国国花园 园内约有180个品种10万株牡丹开放。其中海黄、花王、五大洲、御所樱等品种盛开；金阁、玉镰、黑沙堡、新七福神等品种初开。主要赏花点：二乔亭、国色广场、开元富贵广场。园内蝴蝶鸟语林和金石文字博物馆免费开放。牡丹时装周本周末在西大门内广场举行。

　　神州牡丹园 园内约有380个品种8.8万株牡丹开放。其中芳纪、黑豹、初乌、绿幕隐玉等品种盛开；春柳、垂头蓝、天鹅骄子等品种初开。主要赏花点：国花坛、天王台、新品种展示区和四季展馆。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　天香牡丹园 园内约有100个品种1.8万丹开放。其中花竞、日向、俊艳红等品种盛开；海黄、乌金耀辉、冰罩蓝玉等品种初开。

　　洛阳农博园 园内约有140个品种5.4万株牡丹开放。其中岛锦、首案红、葛巾紫等品种盛开；豆绿、花王、绿香球等品种初开。园区东侧钢架棚下30余株百年紫斑牡丹树开放。

　　郁金香牡丹园 园内约有80个品种3万株牡丹开放，品种有日暮、岛锦、海黄、连鹤、首案红、五大洲、绿暮隐玉等。园内郁金香连片开放。

　　西苑公园 园内有金阁、海黄等品种400株牡丹开放。

　　牡丹公园 园内有海黄等品种200株牡丹开放。

　　第37届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2019年4月18日
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·73岁老人胸部长肿瘤 直径约20厘米大如球
  • ·媳妇经常感冒，该让她输人血白蛋白吗
  • ·宝宝“咳咳咳”，小心“变异”成哮喘
    		•
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
        旅行者常说，城如人，想了解一座城，不单要看其白天繁华的景象，更要看其夜晚归于平静的模样。因为只有到了...
  • ·从单身到成家 感谢串串一路相伴
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳背街小巷换新颜 居民生活更方便
  • 任正晓来洛调研 李亚参加
  • 无需迁移证！今后三门峡群众可在洛阳...
  • 洛阳史上最“短命”驾照的纪录诞生！
  • 新一轮冷空气来袭 洛阳今明两天或有阵雨
  • 巴黎圣母院大火引关注 龙门石窟瞭望人...
  • 海南姑娘来洛赏花把男友弄丢了？结果...
  • 中信重工去年净利润大增238.93%
  • 智能化管理圆洛阳老旧小区的“青春梦”
  • 杨炳旭调研东西南隅历史文化街区保护...
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    牛！为迎接海军节 伊川...
    洛阳警方打掉张建党涉...
    洛阳一公交司机成“网...
    孟津：桐树花海扮靓美...
    精彩热帖

    牡丹插花艺术

    郊外的春天

    赏牡丹 拍牡丹

    烟雨宏村
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605