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驻洛武警小战士，你跪地救人的姿势真帅！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-18 16:38

武警与民警展开紧急救援（受访者供图）

　　昨日上午，洛阳龙门站发生惊险一幕：一名男旅客突发心脏病陷入昏迷，在此执勤的一名武警得知情况，跪地对该男子实施心肺复苏。经过十几分钟的抢救，陷入昏迷的旅客清醒过来，而武警跪地救人的事情得到不少人称赞。

　　今日，记者得知救人的武警叫朱浩匀，今年22岁，成都人，是驻洛武警部队的一名战士。当日10时20分前后，朱浩匀与战友正在洛阳龙门站2楼进站口处执勤，突然接到一名乘客求助，有一男子突发疾病不省人事，希望他们过去看看。

　　朱浩匀与战友们到达现场时，洛阳龙门站派出民警张濛与同事也已赶到。“当时昏迷男子周边围了一群人。”朱浩匀说，他们拨开人群看到，一名六七十岁的老先生躺在地上，眼睛紧闭，嘴巴微张，已经陷入昏迷，他的老伴儿在旁边手足无措，一脸着急。

实施心肺复苏救人的武警朱浩匀

　　朱浩匀得知，老人是突发心脏病，救人的黄金时间只有4分钟，若不立即抢救，老人恐怕有生命危险。朱浩匀在部队学习过心肺复苏的技能，他没多想立即跪在老人身边，双手按压老人的心脏部位实施心肺复苏，每按压30次，老人的老伴儿便给老人做两次人工呼吸，如此反复，朱浩匀坚持了十几分钟。令人欣慰的是，老人逐渐清醒过来。随后，武警与民警一起把人抬上救护车送往医院救治。

　　参与救人的张濛说，当事人姓王，今年69岁，黑龙江哈尔滨人。

　　记者联系到王老先生时，他正在医院休养。王老先生说，他本来就有心脏病，原本打算与爱人来洛阳赏完花，再到北京看病，不料在洛阳龙门站从1楼乘坐扶梯到2楼时突然发病，要不是众多好心人及时救助，后果不堪设想，他希望借助本网向参与救助的武警、民警等表示感谢。

　　小记在此也祝愿王老先生早日康复。（洛报融媒记者 魏巍 通讯员 侯家薪 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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