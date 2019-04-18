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创意十足！洛阳大学生上演最萌运动会入场式

　　孙大圣、小黄鸭、炫酷赛车、水袖飞舞……今日上午，洛阳理工学院首届体育文化节暨2019年春季田径运动会在该校王城校区拉开帷幕。

　　比赛场上争金夺银更吸引眼球的是此次文化节开幕式的入场式上掀起的创意嘉年华，该校各学院都使出“洪荒之力”，中国风、科技范、民族味、现代感……大学生们尽情展现各自创意和风采。

　　这些创意十足的入场表演，也让这场开幕式成为大学生们展现青春风采的舞台。（洛报融媒记者 张光辉 通讯员 赵燕昌 摄）

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来源： 洛阳网    2019-04-18 16:02 [ 责任编辑： 史戎戎 ] 返回洛阳网首页>>
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