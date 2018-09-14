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无需迁移证！今后三门峡群众可在洛阳直接办理户口迁入（附详细攻略）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-18 13:45

洛阳城市风光  资料图 记者 徐文波 摄

　　洛阳再添便民利民户政措施！今日，记者从洛阳市公安局获悉，今后三门峡群众可在洛阳直接办理户口迁入，无需再开具户口迁移证。

　　以往，省内跨地市迁移户口，需要先到迁出地派出所开具迁移证，然后持迁移证和相关手续到迁入地派出所办理户口迁入。

　　2019年4月，为深化“一网通办”“最多跑一次”改革，进一步方便群众办理户口迁移，切实提高户籍窗口服务群众质量和效率，河南省公安厅研究在省内试行户口迁移一站式办理，决定洛阳和三门峡在全省率先先试先行。据悉，此次试点工作还将在鹤壁和安阳之间开展。

洛阳城市风光  资料图 记者 徐文波 摄

洛阳城市风光  资料图 记者 徐文波 摄

　　根据这一新规定，4月16日起，洛阳和三门峡户口迁移实现一站式办理，即洛阳和三门峡相互间迁移户口，符合迁移条件的群众只需携带相关材料由迁入地派出所“一站式”办理，不需要再到迁出地派出所开具迁移证。

　　洛阳市公安局户政部门相关负责人表示，根据户口迁移相关规定，不同类型落户洛阳需要的材料也不相同，并介绍了几种常见落户类型所需的材料。

　　●直系亲属投靠落户

　　所需材料：1、申请人的书面申请；2、申请人、被申请人身份证、户口簿或原户口所在地派出所出具的户籍证明；3申请人、被申请人关系证明，夫妻投靠的需持结婚证，投靠人与被投靠人有赡养、抚养关系的需持公证机关的公证书。

　　●购房入户

　　所需材料：1、房主的书面申请；2、房主和随迁人员身份证、户口簿；3、户口簿上不能显示房主和随迁人员关系的需提供关系证明；4、成套住宅房房产证或商品房现(预)售合同和首付发票。

　　●投资纳税入户

　　所需材料：1、个人书面申请；2、申请人、随迁人员的居民身份证、户口薄；3、如户口簿上不能显示申请人和随迁人员关系的，需提供关系证明；4、工商部门核发的营业执照，税务部门开具的年纳税(一万元以上)发票；5、入本市亲属户口的提供亲属户口簿，入本市租住地的提供房管局颁发的《租赁许可证》、租赁合同、房主户口簿和身份证。

　　●招工入户

　　所需材料：1、申请人书面申请；2、国家机关、团体、企事业单位和民营企业劳动合同(一年以上)；3、人社部门开具的缴纳社会保险(一年以上)的证明；4、申请迁入人员身份证、户口簿或原户口所在地派出所出具的户籍证明；5、有随迁人员的，如户口簿上不能显示关系的，需提供随迁直系亲属关系证明；6、入单位集体户口或本市亲属户口的，提供集体户口簿或入户地户口簿；7、入本市租住地的，提供房管局颁发的《租赁许可证》、租赁合同、房主户口簿和身份证。

　　该负责人介绍，根据洛阳市去年出台的9项便民利民户政举措，大中专以上院校和职业(技工)院校毕业生、技术工人、具有执业护士资格证书的人员、福利机构及家政公司护理从业人员、迁入城镇的农村籍退伍转业军人和留学归国人员，有落户地址的凭学历(资格)证书和身份证即可申请在洛阳落户，无落户地址的可在居住地社区集体户落户。该政策无年龄限制，无毕业时间限制。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 陈晓）
[ 责任编辑：马佳佳]
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