工行洛阳分行：“e抵快贷”助力小微企业发展

为缓解小微企业融资难、融资贵问题，为企业提供更多信贷支持，工行洛阳分行大力发展工行创新产品——“e抵快贷”，提速普惠金融业务。

资料图 洛阳网记者 徐文波 摄

为缓解小微企业融资难、融资贵问题，为企业提供更多信贷支持，工行洛阳分行大力发展工行创新产品——“e抵快贷”，提速普惠金融业务。

日前，我市一超市老板陈先生为迎接牡丹文化节旅游旺季急需大量进货，可资金不足让他犯了难。工行洛阳分行外拓团队在走进超市开展业务宣传时了解到他的情况，随后及时向他推介了“e抵快贷”产品。陈先生喜出望外，当即在手机银行客户端提交了贷款申请和贷款所需资料。仅仅3天，100万元贷款就审批发放至他的资金账户，帮助他解决了融资困难，且融资成本非常低。

“e抵快贷”是该行新近推出的针对单户授信500万元以下的普惠线上捷贷产品，主要以市区优质房产作抵押，以“前台标准化+审批智能化+后台大数据”模式办理，可实现在线评估、瞬时审批、线下办妥抵押后线上提款，随借随还。只要小微企业主有工商营业执照和市区优质房产，资信状况正常，就可以在手机银行上申请贷款。贷款单户最高额度为500万元，可循环使用，最长10年，现阶段执行普贷款优惠利率，年利率4.35%，融资成本低，能够有效满足小微客户“短、小、急、频”的融资需求。

小微企业若有融资需求，可拨打电话63336773咨询。(刘毓辉)