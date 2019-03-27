洛阳市人民检察院召开机关内设机构改革动员部署会

4月17日上午，洛阳市人民检察院召开内设机构改革动员部署会，对市院机关内设机构改革工作进行动员部署，并公布内设机构设置及实施方案。市检察院党组书记、检察长吴志军出席会议并讲话。

4月17日上午，洛阳市人民检察院召开内设机构改革动员部署会，对市院机关内设机构改革工作进行动员部署，并公布内设机构设置及实施方案。市检察院党组书记、检察长吴志军出席会议并讲话，他强调，这次内设机构改革时间紧、任务重，政治性政策性很强，涉及检察职能内部分工的重大调整，是检察系统内设机构重新组合的重大改革。

吴志军指出，改革是发展大势，必须提升站位、强化担当。要把强化“四个意识”融入改革全过程，正确看待工作岗位、业务性质等的调整变化，对上级的部署要求、党组的决定事项，必须不打折扣坚决执行，任何部门和个人都不能讲特殊、搞例外。要把坚定“四个自信”融入改革全过程，对这次内设机构改革中的重大原则和方向问题自觉做到理解、认同和支持，确保在整个改革进程中立场不移、方向不偏，上下同步、内外同声。要把践行“两个维护”融入改革全过程，把习近平总书记关于新时代政法工作的重要思想、机构改革的重要指示在检察工作中贯彻执行好，把上级既定的目标思路和工作布局精细落实好，真正把讲政治的要求体现在关键时刻，确保市院内设机构改革任务如期高效完成。

吴志军强调，改革是系统工程，必须把握原则、协调一致。个人要服从组织。一切行动听指挥，步调一致才能得胜利。要正确处理个人意愿与组织决定之间的关系。局部要服从全局。改革是系统工程，需要各个局部协调推进；改革同样是利益调整，每个局部都不可避免面临着职能、任务的调整，要始终做到党的事业至上、全局需要至上。下级要服从上级。这是团队执行力、战斗力的精髓和保证。

吴志军指出，改革是全局工作，必须细化分工、加强协作。各相关部门要牢固树立“一盘棋”思想，做到协调推进、分工落实。各部门负责人要尽快进入角色、履行职责。要认真履行“一岗双责”，一手抓业务运行，一手抓部属教育管理，确保工作不断线、人员不出事。要充分发挥承上启下职能，对上积极主动与省院相关部门进行业务对接，对下加强对基层院业务工作的指导，抓紧做好人员融合、工作磨合有关工作，抓紧做好相关规范性文件的立改废工作，抓紧建立新的工作机制、管理模式，确保各项工作无缝衔接。

吴志军强调，改革是政治任务，必须严明纪律、严守规矩。一要严守政治纪律；二要严守组织纪律；三要严守人事纪律；四要严守交接纪律和财经纪律；五要严守宣传纪律和保密纪律。

市院党组成员、政治部主任李汝浦宣读《洛阳市人民检察院机关内设机构改革工作实施方案》

市检察院领导班子成员、专职检委、县处级干部以及机关全体干警参加会议。