刚刚！洛阳发布大风蓝色预警 外出要远离这些地方…….

今日9时30分，记者从洛阳市气象台了解到，9时20分，洛阳市气象台发布大风蓝色预警信号：预计24小时内我市大部分地区将出现4级至5级偏北风，阵风6级至7级。
今日9时30分，记者从洛阳市气象台了解到，9时20分，洛阳市气象台发布大风蓝色预警信号：预计24小时内我市大部分地区将出现4级至5级偏北风，阵风6级至7级。
外出的市民请注意安全，尽量少骑自行车或电动车，尤其是车上装有遮阳伞的车辆，避免顺风或逆风中行车发生意外，还要注意戴口罩、纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道系统造成损伤，更要远离广告牌、高空悬挂物等危险区域。(洛报融媒体记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖)
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