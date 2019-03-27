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洛阳史上最“短命”驾照的纪录诞生！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-18 09:07

　　昨日，记者从市交警支队听说一件事：我市史上最“短命”驾照的纪录诞生了。栾川县一名男子刚拿到驾照，就在饭后醉酒驾车，驾照因此被吊销。

　　家住栾川县的男子王某怎么也没想到，刚考取的驾照到手后只过了一顿饭的工夫就被吊销了。

　　8日，王某在市区考取了C1驾照。这驾照考得不容易，前前后后用了一年时间，光科目三他就考了3次才通过。10日临近中午，王某从快递员手中接过了这来之不易的驾照。当天恰逢他生日，双喜临门的他按捺不住心中的喜悦，请朋友吃饭庆祝。席间，王某和大家一起举起了酒杯。

　　酒足饭饱后，大伙儿还不尽兴，决定转场去KTV唱歌，刚拿到驾照的王某当起了转场的司机。他没想到，车刚行至栾川县鸾州大道与伏牛路交叉口，就因行驶状态异常，被执勤的栾川县交警大队民警拦了下来。

　　现场呼气式酒精测试显示，王某每100毫升血液中的酒精含量超过了100毫克，涉嫌醉酒驾驶，执勤民警随即暂扣了他的驾照，并带他进行了抽血检测。经司法鉴定中心鉴定，王某每100毫升血液内的酒精含量为153.8毫克，属于醉酒驾驶，涉嫌危险驾驶罪。

　　在得知醉驾将被追究刑事责任，驾照将被吊销，且5年内不能重新考取时，王某懊悔不已。

　　目前，王某已被警方依法刑事拘留。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 王尚怡）
[ 责任编辑：史戎戎]
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