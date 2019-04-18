16日下午，在伊川县志远桥北侧，一艘缩小版的“军舰”游弋在伊河水面上，带出一道水波。32岁的李文光手拿遥控器，指挥“军舰”前进、后退、转弯，满脸自豪。为迎接中国海军建军节(简称“海军节”)，李文光按1∶100的比例制作了这艘1.6米长的导弹驱逐舰模型。让人意外的是，他仅有初中学历，制作模型的知识全靠自学。
16日下午，在伊川县志远桥北侧，一艘缩小版的“军舰”游弋在伊河水面上，带出一道水波。32岁的李文光手拿遥控器，指挥“军舰”前进、后退、转弯，满脸自豪。为迎接中国海军建军节(简称“海军节”)，李文光按1∶100的比例制作了这艘1.6米长的导弹驱逐舰模型。让人意外的是，他仅有初中学历，制作模型的知识全靠自学。
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