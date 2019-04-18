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牛！为迎接海军节 伊川男子自己造了艘军舰

遥控“军舰”

　　16日下午，在伊川县志远桥北侧，一艘缩小版的“军舰”游弋在伊河水面上，带出一道水波。32岁的李文光手拿遥控器，指挥“军舰”前进、后退、转弯，满脸自豪。为迎接中国海军建军节(简称“海军节”)，李文光按1∶100的比例制作了这艘1.6米长的导弹驱逐舰模型。让人意外的是，他仅有初中学历，制作模型的知识全靠自学。

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来源： 洛阳网-洛阳晚报    2019-04-18 09:11 [ 责任编辑： 席倩倩 ] 返回洛阳网首页>>
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