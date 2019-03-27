海南姑娘来洛赏花把男友弄丢了？结果竟然是……

昨日，洛龙派出所民警致电本报记者：一个海南姑娘与男友到洛阳赏牡丹，男友突然消失了，于是向我们求助，调查结果却令人大跌眼镜。

昨日，洛龙派出所民警致电本报记者：一个海南姑娘与男友到洛阳赏牡丹，男友突然消失了，于是向我们求助，调查结果却令人大跌眼镜。

15日上午，一个姑娘来到洛龙派出所求助，民警赵建军接待了她。姑娘方媛(化名)神色紧张地说，她找不到男友了。民警安抚姑娘的情绪，详细询问情况。方媛告诉民警，她今年25岁，来自海南，前几天跟比她小两岁的男友陈某来洛阳赏牡丹。13日下午，男友称出去办点儿事，结果她等了一天也没见男友回来，拨打男友的电话，显示关机，男友突然消失，她担心对方遇到危险，只好报警求助。

赵建军了解得知，方媛跟其男友陈某已经交往了两年，平时方媛并未发现陈某有啥不正常的地方。赵建军根据方媛提供的陈某身份证号信息进行查询，结果令她大跌眼镜——陈某被老城派出所刑事拘留了。原来，陈某在老城十字街一带涉嫌盗窃，被民警逮个正着。

赵建军向方媛说明陈某的下落，对方有些吃惊，不敢相信是真的。“陈某确有盗窃前科，只不过藏得比较深，他的女友不知情。”赵建军说。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲）