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女子有自杀倾向 接警员协力劝说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-18 09:07

　　昨日，记者得知一件事：一名女子因患抑郁症有自杀倾向，家人到处找她，她不肯说自己所在的位置，市110联动指挥中心接警员得知此事，3个人通过电话对该女子进行反复劝说，最终避免了一起悲剧发生。

　　14日23时许，市110联动指挥中心接警员李俊丽接到一起报警，报警人李先生说，他的母亲徐女士患有抑郁症，有自杀倾向，目前在河边，他给母亲打电话询问具体位置，但电话一直无人接听，担心母亲做傻事。电话那头，李先生比较着急，李俊丽安抚对方的情绪，并记下徐女士的手机号后，立即向值班领导汇报此事。

　　此起警情关系市民的生命安全，李俊丽的同事刘彬与张苞媚接手了此事。刘彬尝试拨打徐女士的电话，令人欣喜的是，对方接了电话。他询问对方在哪儿，以便通知辖区民警赶去营救，但老人只说出来静静，不肯透露具体位置。

　　刘彬大致了解完情况，又由张苞媚对徐女士进行劝说。张苞媚是国家二级心理咨询师，她说明自己的身份，让徐女士先放松心情，接着说大家很关心她的安危，遇到啥困难可以说出来，千万别做傻事儿。

　　张苞媚进行的心理疏导起了作用，徐女士的情绪逐渐稳定下来，说会到朋友家散散心，并答应通过电话给家人报平安。确认对方放弃轻生念头后，张苞媚与同事才松了一口气。（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：史戎戎]
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