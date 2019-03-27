新一轮冷空气来袭 洛阳今明两天或有阵雨

今天白天多云转阴天，下午到夜里部分地区有阵雨或雷阵雨，偏北风逐渐增大至4级左右，气温10℃到28℃。

在经历了一连几日的升温后，北方开始遭受新一轮冷空气的侵扰，蓝天暖阳齐上阵的景象将暂时与我们分离。

东北地区最先迎接冷空气的挑战，降温尤为显著；华北降温紧随其后，眼下的温暖要且行且珍惜了。预计这股冷空气会给新疆北部、华北北部及东北地区带来6℃至8℃，局地10℃左右的降温。今明两天，内蒙古东北部、黑龙江、吉林的最低气温将大面积重回0℃以下。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市受低槽和冷空气的共同影响，预计今天白天多云转阴天，下午到夜里部分地区有阵雨或雷阵雨，偏北风逐渐增大至4级左右，气温10℃到28℃；明天阴天，大部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，东北风4级左右，气温9℃到19℃。

气温高低起伏，犹如乘坐过山车，深深折磨着站在衣柜前不知如何选择的我们。有网友吐槽自己是这样度过春天的：穿衣服，脱衣服，洗衣服，收衣服，找衣服，穿衣服，脱衣服……每天起床就想大喊一句：“妈，今天该穿什么！”

中央电视台《共同关注》栏目主持人朱广权也对最近的天气进行吐槽：“比4G更快的是5G，比5G更快的是共同关注的手语翻译，比手语翻译还快的是人的思维能力，比人类思维变化更快的就是人间4月的天气……”

都说人间最美4月天，也许这就是“有颜任性”，咱还是乖乖看天穿衣吧！（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）