走近“拓跋鲜卑与华夏文明的交融”文物展 跟着文物逛丝路

高鼻深目胡人俑、十分珍贵的罗马金币……在正在洛阳博物馆展出的“拓跋鲜卑与华夏文明的交融”文物展上，一件件精美的西域风情特色文物引发观众好奇。它们如何印证东西方文明的交融？记者对此进行了采访。

高鼻深目胡人俑、十分珍贵的罗马金币……在正在洛阳博物馆展出的“拓跋鲜卑与华夏文明的交融”文物展上，一件件精美的西域风情特色文物引发观众好奇。它们如何印证东西方文明的交融？记者对此进行了采访。

拓跋鲜卑统一北方后，疆域扩大，国力强盛，丝绸之路顺畅，北魏与西域的贸易频率增加，西域诸国朝贡使者纷至沓来。他们带来了众多具有异域风情的土特产品、工艺技术等。玻璃器、胡人陶俑、罗马钱币……无不是鲜卑与丝绸之路关系的见证。

玻璃小钵

玻璃器物

色彩鲜艳，光泽照人

玻璃器华美、昂贵，制造技术相对神秘，在历史上曾与黄金、白银、宝石一样是重要的商品。早期玻璃贸易非常频繁，罗马帝国和伊斯兰阿拉伯帝国时期的玻璃艺术传到了中国，丝绸之路是古代玻璃贸易的重要通道。

《北史·大月氏传》记载：“世祖(太武帝)时，其国(大月氏)人商贩京师，自云能铸石为五色琉璃，于是采矿山中，于京师铸之。既成，光泽乃美于西方来者。”在中国玻璃史上，北魏是一个相当重要的阶段。考古发现的北魏玻璃器物，可从侧面反映出北魏王朝和西域的交流。

历史文献和考古出土物都证实了平城时期的工匠已经掌握了传入的玻璃器制造技术，有了自己的玻璃制造作坊，同时将所生产的玻璃器装饰于釉陶壶上。下面是此次文物展上展出的玻璃器代表文物。

代表文物

1.蜻蜓眼玻璃珠：2013年大同市东信家居广场二期北魏墓出土，大同市博物馆藏

2.玻璃小瓶：大同市博物馆藏

3.玻璃小钵：2002年大同市迎宾大道北魏墓群出土，大同市博物馆藏

罗马金币

罗马金币

光亮如新，十分珍贵

在洛阳和大同的北魏墓中，出土了不少罗马金币和波斯银币，也是北魏王朝和丝绸之路贸易的见证。

2012年，洛阳市文物考古研究院在涧西区衡山北路北魏大墓的考古发掘中，发现了一枚拜占庭帝国时期阿纳斯塔修斯一世金币，光亮如新，异常珍贵。它一路流转从遥远的欧洲来到中国，见证了北魏时期的东西方交流，也见证了北魏洛阳的辉煌。该金币在此次文物展中亮相。

代表文物

1.罗马金币：洛阳市涧西区衡山路北魏墓出土，洛阳市文物考古研究院藏

2.波斯银币：大同市天镇县文管所藏

褐绿釉胡人乐舞扁壶

彩绘陶胡俑

彩绘陶胡俑

表情丰富，丝路见证

北朝时，鲜卑、匈奴、羯、氐、羌等少数民族和汉族融合。在洛阳博物馆馆藏的北魏陶俑中，胡人的形象与汉人形象有着明显差异。胡人俑高鼻深目，满头卷发，头戴瓜形小帽或小毡帽，着圆领窄袖长衫，穿肥裤，蹬长靴，有武士俑、牵马牵驼胡俑、乐俑、舞俑等，表情生动，动作传神。

代表文物

1.彩绘陶胡俑：1965年洛阳盘龙冢村元邵墓出土，洛阳博物馆藏

2.褐绿釉胡人乐舞扁壶：1984年洛阳孟津平乐出土，洛阳博物馆藏（洛阳晚报记者 常书香 通讯员 黄超 文/图）