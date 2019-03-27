洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

走近“拓跋鲜卑与华夏文明的交融”文物展 跟着文物逛丝路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-18 09:07

　　高鼻深目胡人俑、十分珍贵的罗马金币……在正在洛阳博物馆展出的“拓跋鲜卑与华夏文明的交融”文物展上，一件件精美的西域风情特色文物引发观众好奇。它们如何印证东西方文明的交融？记者对此进行了采访。

　　拓跋鲜卑统一北方后，疆域扩大，国力强盛，丝绸之路顺畅，北魏与西域的贸易频率增加，西域诸国朝贡使者纷至沓来。他们带来了众多具有异域风情的土特产品、工艺技术等。玻璃器、胡人陶俑、罗马钱币……无不是鲜卑与丝绸之路关系的见证。

玻璃小钵

　　玻璃器物

　　色彩鲜艳，光泽照人

　　玻璃器华美、昂贵，制造技术相对神秘，在历史上曾与黄金、白银、宝石一样是重要的商品。早期玻璃贸易非常频繁，罗马帝国和伊斯兰阿拉伯帝国时期的玻璃艺术传到了中国，丝绸之路是古代玻璃贸易的重要通道。

　　《北史·大月氏传》记载：“世祖(太武帝)时，其国(大月氏)人商贩京师，自云能铸石为五色琉璃，于是采矿山中，于京师铸之。既成，光泽乃美于西方来者。”在中国玻璃史上，北魏是一个相当重要的阶段。考古发现的北魏玻璃器物，可从侧面反映出北魏王朝和西域的交流。

　　历史文献和考古出土物都证实了平城时期的工匠已经掌握了传入的玻璃器制造技术，有了自己的玻璃制造作坊，同时将所生产的玻璃器装饰于釉陶壶上。下面是此次文物展上展出的玻璃器代表文物。

　　代表文物

　　1.蜻蜓眼玻璃珠：2013年大同市东信家居广场二期北魏墓出土，大同市博物馆藏

　　2.玻璃小瓶：大同市博物馆藏

　　3.玻璃小钵：2002年大同市迎宾大道北魏墓群出土，大同市博物馆藏

罗马金币

　　罗马金币

　　光亮如新，十分珍贵

　　在洛阳和大同的北魏墓中，出土了不少罗马金币和波斯银币，也是北魏王朝和丝绸之路贸易的见证。

　　2012年，洛阳市文物考古研究院在涧西区衡山北路北魏大墓的考古发掘中，发现了一枚拜占庭帝国时期阿纳斯塔修斯一世金币，光亮如新，异常珍贵。它一路流转从遥远的欧洲来到中国，见证了北魏时期的东西方交流，也见证了北魏洛阳的辉煌。该金币在此次文物展中亮相。

　　代表文物

　　1.罗马金币：洛阳市涧西区衡山路北魏墓出土，洛阳市文物考古研究院藏

　　2.波斯银币：大同市天镇县文管所藏

褐绿釉胡人乐舞扁壶

彩绘陶胡俑

　　彩绘陶胡俑

　　表情丰富，丝路见证

　　北朝时，鲜卑、匈奴、羯、氐、羌等少数民族和汉族融合。在洛阳博物馆馆藏的北魏陶俑中，胡人的形象与汉人形象有着明显差异。胡人俑高鼻深目，满头卷发，头戴瓜形小帽或小毡帽，着圆领窄袖长衫，穿肥裤，蹬长靴，有武士俑、牵马牵驼胡俑、乐俑、舞俑等，表情生动，动作传神。

　　代表文物

　　1.彩绘陶胡俑：1965年洛阳盘龙冢村元邵墓出土，洛阳博物馆藏

　　2.褐绿釉胡人乐舞扁壶：1984年洛阳孟津平乐出土，洛阳博物馆藏（洛阳晚报记者 常书香 通讯员 黄超 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·73岁老人胸部长肿瘤 直径约20厘米大如球
  • ·媳妇经常感冒，该让她输人血白蛋白吗
  • ·宝宝“咳咳咳”，小心“变异”成哮喘
    		•
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
        旅行者常说，城如人，想了解一座城，不单要看其白天繁华的景象，更要看其夜晚归于平静的模样。因为只有到了...
  • ·从单身到成家 感谢串串一路相伴
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳背街小巷换新颜 居民生活更方便
  • 任正晓来洛调研 李亚参加
  • 洛阳史上最“短命”驾照的纪录诞生！
  • 新一轮冷空气来袭 洛阳今明两天或有阵雨
  • 洛阳一公交司机成“网红” 用流利英语...
  • 吉利黄河湿地：水光潋滟春色好
  • 中信重工去年净利润大增238.93%
  • 海南姑娘来洛赏花把男友弄丢了？结果...
  • 智能化管理圆洛阳老旧小区的“青春梦”
  • 走近洛阳非遗：小小烫面角 做出新花样
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    博物馆中见洛城
    洛阳华荣：打造绿色生...
    一拖“海归工程师”刘...
    花开时节 倾听世界的声音
    精彩热帖

    流连忘返,与牡丹争妍

    郊外的春天

    赏牡丹 拍牡丹

    舞步出品 九洲池
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605