人间钱财再多，职位再高，哪怕是帝王将相，乘坐的车驾还是需要车轱辘在地上咕噜咕噜转着往前跑。没有天生翅膀，飞机还没问世，人类只有羡慕飞鸟的自由。幸好，人类有想象的翅膀，飞进神仙们的世界，神通广大，可以天上水中，来去自由，摆脱自然的羁绊。

《河伯出行图》

吕梁市《飞升图》中的符节云车

《龙车·比武》画像石中的龙车

腾云驾雾、疾驰如飞的龙车

人间钱财再多，职位再高，哪怕是帝王将相，乘坐的车驾还是需要车轱辘在地上咕噜咕噜转着往前跑。没有天生翅膀，飞机还没问世，人类只有羡慕飞鸟的自由。幸好，人类有想象的翅膀，飞进神仙们的世界，神通广大，可以天上水中，来去自由，摆脱自然的羁绊。

1 龙是仙界骏马

洛阳汉画艺术博物馆的拓片展中有幅《龙车·比武》，比武场景在下格，龙车画面在上格，许是武将的墓葬。龙车图中，两条翼龙伸头曲颈，奋力前奔。龙后的车子，是人间的轺车造型，擎着伞样的车盖，却没有轮子，只在车厢底部刻画些波浪状的云气水纹线条。这车其实更像现代的热气球吊篮，两位美女面含微笑悠然自得地靠在吊篮中欣赏天堂美景。几只青鸟在和畅的惠风中飞舞欢唱，欢愉气氛弥漫画面。这是墓主人追求的升天场景，龙是灵兽，无需扬鞭自奋蹄；车行云中，何须车轮咕噜转。幻想使人间车驾有了升华，肉身凡人也可以像驾着游龙纵横天地的羽人一样，搭乘龙车飞升成仙。

各地出土的汉画像砖石中，龙车千姿百态，颇多奇巧构思。四川博物院的龙车，是三条曲线型的奔龙驾车，御者双手前伸，似是牵着缰绳。乘车人发髻高绾，发丝后飘。骖驾在人间是大夫的级别，看来去往天堂的这位夫人非富即贵。妙的是车轮，没有辐条，却是一个上足了劲儿的发条。这涡形线条蕴含着巨大的动能，谁都能感受到向前弹射迸发的力量。因此那车就能在星空中极速飞驰。我琢磨不出这创作思路，工匠哥哥是看到飞速旋转的车轮虚化了辐条？还是将云纹搅动成这螺旋？

山西吕梁市离石区马茂庄村出土的东汉画像石《飞升图》，用行云流水的线条描绘了一幅宏丽的升仙画卷：上部有苍龙卫护的天柱悬圃，有神女摘实。周围有驾云仙人、骑马侍者、青鸟、蟾蜍、白虎，真是仙界奇景，瑞相缤纷。中间一辆五缰飞龙驾驶的符节云车，腾空飞驰，云脚飘曳。车驾周围护拥有持节骑吏、乘龙羽人、报喜青鸟，伴随的翼龙脚踏四朵祥云。飞龙云车是画面的中心，五驾是人间高于诸侯的礼制，这乘车升天的墓主人心胸多么远大！

2 河伯出行托愿景

靠山吃山，靠水吃水，不同的生活环境，会产生不同的生活方式。南阳汉画馆收藏的《河伯出行图》，人模人样的河伯端坐在轺车上，车竖华盖遮阳避雨，御者矮些坐在前面，这同人间一样。不一样的是拉车的是四条大鱼，诸侯驾驷的待遇！鱼车前二喽啰拥盾持刀开道，步子大开，奋力疾走；鱼车后二神人荷戟乘鱼护卫，上身后仰，看来鱼游动不慢。背景既像波浪翻涌，又似云气翻腾，星宿闪耀。这队伍自然是可以水中天上任逍遥。

在神话传说中，河伯的形象并不光彩。河伯是一个风流漂亮的男子，白脸蛋，高个子，下身拖着条鱼尾巴。我们从大诗人屈原的《九歌河伯》里，知道他经常喜欢乘了荷叶做篷的水车，驾着龙螭一类的动物，和女郎们在九河遨游。这种风流的生活，引出来西门豹治邺的传说，那些借着给河伯娶妇敛财、草菅人命的“三老”和女巫，被西门豹一个个扔进河里，让他们去给河伯洽谈业务，丢了小命，给河伯娶媳妇的陋习才得以根除。

河流受雨季影响，时有暴洪，祸及民众，古人认为这都是河中精灵所为，自然算到河神一把手河伯的账上。《神异经》记载，有个叫猪婆龙的“河伯使者”，每次出行排场很大，着白衣戴黑帽骑着红鬃白马，后面跟着十二个小孩子，他们跑到哪里，洪水就淹到哪里，且伴着滂沱大雨。这受灾的民众岂有不咬牙切齿的？

屈原的《楚辞天问》和东汉文学家王逸的注解，让我们知道，河伯终于遭到报应，他有次化身白龙出行，自然又是波涛汹涌。神箭手羿看到了，一箭射去，射中了白龙的左眼。羿有大爱，曾经射落九日，这次又惩戒了洪灾的祸首，真是救万民于水深火热之中！独眼龙河伯哭哭啼啼去天帝那里诉苦请求惩罚羿，天帝顺应民心驳斥河伯：你不在水国安住，好好的变什么龙呢！龙是水族动物，当然会被人射了。羿有什么罪过呢？

河伯形象并不光彩，可为什么会出现在汉墓中呢？专家分析：当时人们认为河出昆仑，昆仑是通天的神山，循河而上，即可最终到达昆仑，从而升入天界。汉朝人偏爱描绘河伯鱼车出行，是希望像河伯一样，驾驶鱼车，溯河而上，到达昆仑升天成仙。

3 瑞兽长了羽翼

飞禽有翼可翱翔，走兽无翅怎升天？汉画像中，聪明的古人展开想象力，让龙蛇、麒麟、猛虎、骏马、灵鹿都长上了双翼，因此这些走兽都可以同鸟儿一样自由飞翔，丰富了人类去往天堂的座驾。

我游览密县打虎亭汉墓时，欣喜地看到，不光有这些大型的走兽被人类艺术地重新组合改装成带翅座驾，连兔子等小动物也展开双翼飞升在云气间。这是石匠雕凿时为强化瑞祥氛围的即兴创作？还是墓主人为了一人得道鸡犬升天时便于带走身边熟悉的瓶瓶罐罐，让它们都有了飞翔的本领？

翼兽的形象始于春秋战国时期，兴盛于汉代，六朝后减少。有不少专家认为，中国的翼兽形象是舶来品，“与西亚、中亚和欧亚草原的艺术有不解之缘”，“它在某种程度上受到亚述、波斯、中亚地区的格里芬造型的影响”。我曾经驾车环游西藏，也追随着玄奘大师的足迹走过西域吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、阿富汗直到印度，切身感受到中国与中亚之间地理障碍的巨大，高山、雪域、大漠使中国形成了一个相对封闭的地理环境。在经济、交通条件还不发达的商周时期，在丝绸之路还没有国家力量参与的张骞“凿空之旅”之前，西方的翼兽形象很难飞越这自然屏障影响到东方的华夏子孙。

人类的文明进程、艺术探索不仅仅是一个源头。各个地域的原始人、古人都在探索大自然的实践中积累经验，逐渐进步。那头，追求灵魂不灭的埃及法老精心制作木乃伊，以保存自己的身体完好，让灵魂依附再生。这边，痴迷长生不老、升天成仙的秦汉人想象出西王母的长生药和种种升天的座驾，都是顺应人性的追求。交通的发达、资讯的交流会促进文明的吸收借鉴，但各个文明的自身探索都会焕发异彩，映亮世界文明的星空。

秦汉人幻想的羽翼展开后，会让瑞兽生上双翼。想象的翅膀飞得再高时，飞到唐宋元明人的高度，神仙们已经无所不能，瞬息万变，宝葫芦里倒出长生不老药，一个跟头翻出十万八千里，那扑扑棱棱的肉翅膀已经成为画蛇添足的累赘，只能保留在剪纸老太太的手艺里了。

汉画像，记录了两千年前汉人的真实生活，也描述了汉人的科幻世界。

科学幻想是推动科技进步的原动力。神话故事，是古人根据已有的知识对未知世界的想象、探索，是对向往世界描绘的蓝图。让人类可以同羽人、鸟儿一样在蓝天翱翔，同河伯、悟空一般在碧波上畅行，是古人的“科幻小说”，却也给后来的科学研究提供了方向，且逐一实现。作为旅游爱好者，我最向往的是赶紧发明出飞行衣服，穿在身上，就可成为“羽人”，随意地越山过河，翱翔蓝天，换种视角欣赏大地。（寇兴耀 文/图）