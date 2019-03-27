黄庭坚(公元1045—公元1105)，字鲁直，号山谷道人，晚号涪(fú)翁，洪州分宁(今江西省九江市修水县)人，北宋著名文学家、书法家。治平进士。以校书郎为《神宗实录》检讨官，迁著作佐郎，为盛极一时的江西诗派开山之祖，与杜甫、陈师道和陈与义素有“一祖三宗”(黄庭坚为其中一宗)之称。与张耒、晁补之、秦观游学于苏轼门下，合称为“苏门四学士”。他生前与苏轼齐名，世称“苏黄”，著有《山谷词》。黄庭坚书法独树一帜，为“宋四家”之一。

闻道潜溪千叶紫，主人不剪要题诗。

欲搜佳句恐春老，试遣七言赊一枝。

——宋·黄庭坚《王才元舍人许牡丹求诗》

黄庭坚(公元1045—公元1105)，字鲁直，号山谷道人，晚号涪(fú)翁，洪州分宁(今江西省九江市修水县)人，北宋著名文学家、书法家。治平进士。以校书郎为《神宗实录》检讨官，迁著作佐郎，为盛极一时的江西诗派开山之祖，与杜甫、陈师道和陈与义素有“一祖三宗”(黄庭坚为其中一宗)之称。与张耒、晁补之、秦观游学于苏轼门下，合称为“苏门四学士”。他生前与苏轼齐名，世称“苏黄”，著有《山谷词》。黄庭坚书法独树一帜，为“宋四家”之一。

据史料记载，洛阳牡丹始于隋，盛于唐，甲天下于宋。人们不仅在大街小巷广植牡丹，还有赏花赋诗等习俗。这首诗是作者为换取主人家的牡丹花而写的“急就章”。

诗题中，王才元是京师人，舍人即官职名。闻道即听说，潜溪千叶紫指潜溪绯这个品种的牡丹。欧阳修《洛阳牡丹记》载：“潜溪绯者，千叶绯花，出于潜溪寺……本是紫花，忽于丛中特出绯者，不过一二朵。”这表明了此种牡丹的名贵。题诗即书写一首诗，这里指要求作一首诗。这两句说，听说舍人王才元家的潜溪绯牡丹花开了，他许诺送我一朵欣赏，却迟迟不予剪取，而是提出来要我给他写一首诗。

欲搜佳句即尝试着写了一首七言绝句(指本诗)。赊是赊欠之意，这里当换取讲，是诗人的自谦之词，意思是自己成诗仓促，不足以换取牡丹花。这两句说，本想慢慢地遣词造句，认真地构思一首好诗，却又怕这“花开花落二十日”的牡丹匆匆绽放，无法欣赏到它的绝代芳容，只好试着写了这首七言绝句，来换取主人家的一枝美丽、珍贵的潜溪绯牡丹。

这首诗既反映了宋代文人赏花赋诗的习俗，又赞美了潜溪绯牡丹的名贵稀少：要不我们的诗人怎么会拜倒在这朵牡丹花下，心甘情愿答应主人要求，很快作诗换花呢？尤其是“主人不剪要题诗”这一细节描写，仿佛让我们看到了主客二人为赏花求诗讨价还价的情形，读来别有一番情趣。 (贾臻)