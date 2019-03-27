中信重工去年净利润大增238.93%

日前，中信重工发布2018年年度报告显示，去年全年实现营业收入52.01亿元，同比增长12.55%，实现归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增长238.93%。

日前，中信重工发布2018年年度报告显示，去年全年实现营业收入52.01亿元，同比增长12.55%，实现归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增长238.93%。

去年，中信重工打造“核心制造+综合服务”商业模式，围绕先进装备制造、机器人及智能装备、军民融合三大领域，着力打造“5+1”产业板块，传统动能提质增效，新动能增长强劲。

一方面，传统动能通过推进深化改革和“三去一降一补”，持续提质增效、转型升级。企业通过深化改革抓落实，全面提升运营质量，产销均呈增长态势。去年，中信重工新增生效订货较上年增长27%，其中企业批量签订塔牌万吨水泥线成套主机设备，中标内蒙古华拓矿业36台套主机设备，实现了大型旋回破碎机、圆锥破碎机、溢流型球磨机的主机全套和批量化订货。

此外，企业积极推进“三去一降一补”，盘活存量资产，实现了降本提质增效。在去库存方面，推进库存旧设备及原辅材料处置、积压品再利用、低效无效资产处置等，实现产成品库存下降30%。在去杠杆方面，加强有息负债总体策划，控制融资成本，同比降低有息负债2.8亿元。在降成本方面，持续推动设计优化降本，降低可比采购成本等。在补短板方面，启动创新、人才、机制创新“三大工程”，推动市场营销突破“天花板”。

另一方面，机器人及智能装备产业板块等新动能逐渐成为公司利润贡献主体。去年，公司机器人及智能装备产业板块围绕“核心技术+核心制造+产业经营+资本运作”发展思路，新产品研发及市场推广成效显著，产业基地建设取得新突破。去年，中信重工还在白俄罗斯中白工业园设立中信阿姆智能装备有限责任公司，进军国际特种机器人市场。

今年是中信重工的改革落实年、科技创新年、效益提升年，企业将以“5+1”产业发展为核心，以“三大工程”为抓手，聚焦产业提质增效，持续深化改革，坚持开放、合作、共赢，加快发展智能制造，打造创新驱动新引擎，为全市经济高质量发展作出新的贡献。(洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 黄政伟)