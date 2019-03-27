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“链”接旅游新业态

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-18 08:54

　　今年牡丹文化节期间，洛阳房车旅游迎来一场产业盛会。12日至14日，2019中国(洛阳)国际房车旅游产业链大会在洛阳举行，50余家国内顶尖房车企业携300余款房车参展。与此同时，来自全国的户外装备生产商、房车俱乐部、露营基地、特色景区等上下游服务行业也纷纷参与进来，掘金房车旅游市场，期待能在新兴旅游产业链条上分得一杯羹。

　　“30万元以内的价格，咱能消费得起！”在展会现场，摄影爱好者吴先生定了一款国产房车，高兴地说：“以后出门旅游，就不用找宾馆，可以四海为家了！”据主办方统计，三天展会订车309辆，旅游装备成交额超1.3亿元。综合现场情况看，伴随着消费升级，大众对房车不再看得多、买得少，而是期待用得起、走得好，真正体验到与众不同的“诗和远方”。

　　搭着产业盛会，朗宸、顺之旅、七狼等洛阳本土房车企业也纷纷“亮宝”。其中，洛阳德野的房车凭着块头大、底盘高、八轮驱动等特质，颇为“吸睛”。更具看点的是，除了组装环节，德野房车的锂电池、光伏发电板、铝合金型材等车身零部件均为本地采购。积极融入新兴旅游业态，“洛阳制造”正在成为房车旅游产业链上的“重要一环”。

　　毋庸讳言，初次亮相的房车展，也暴露出洛阳房车旅游产业链的一些短板和不足。比如说，除了装备制造领域，现场的洛阳房车俱乐部并不多，景区的参与度也比较低。正如业内人士所言，因为对房车旅游认识不足，不少景区的露营基地建设还比较滞后，水电补给、公共卫生、淋浴房等配套跟不上，这些产业链上的“缺位”，使得房车只能“在路上”，而不能“进站”。

　　延链、补链，才能“链”接旅游消费新时代。今年年初，《洛阳市自驾车旅游总体规划》正式出台，提出要在老君山、小浪底风景区内建设自驾车房车营地，同时在高速公路服务区、风景道沿线加油站设立房车车位，并增加相应的自驾信息咨询、骑行驿站、观景平台等服务设施。以点带“链”、连“链”成面，不断完善房车旅游产业链，有助于洛阳变单一的观光游为复合的休闲游，切实做大做强全域旅游。

　　更好对接旅游新业态，这个功夫值得下！(郭旭光)
[ 责任编辑：马佳佳]
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