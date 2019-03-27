村里有了图书馆 农村娃畅游书海

16日，新建成的市少年儿童图书馆延秋分馆迎来了一批小读者。该分馆位于高新区辛店镇延秋村，在300余平方米的大厅里共投放图书1万余册，适合各年龄段少年儿童阅读，还配有自助借阅机、图书消毒机、沙发、座椅、饮水机等设施。

16日，新建成的市少年儿童图书馆延秋分馆迎来了一批小读者。

该分馆位于高新区辛店镇延秋村，在300余平方米的大厅里共投放图书1万余册，适合各年龄段少年儿童阅读，还配有自助借阅机、图书消毒机、沙发、座椅、饮水机等设施。孩子们在此除了借阅图书，还能参加讲故事、做手工等系列公益性活动。

为了推进全民阅读，建设书香洛阳，目前市少年儿童图书馆已建成19个分馆，遍布市区和近郊乡镇，使越来越多的少年儿童可以在家门口畅游书海。（洛阳日报记者 潘郁 特约通讯员 王思臣 摄）