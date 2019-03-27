村里有了图书馆 农村娃畅游书海

16日，新建成的市少年儿童图书馆延秋分馆迎来了一批小读者。该分馆位于高新区辛店镇延秋村，在300余平方米的大厅里共投放图书1万余册，适合各年龄段少年儿童阅读，还配有自助借阅机、图书消毒机、沙发、座椅、饮水机等设施。
16日，新建成的市少年儿童图书馆延秋分馆迎来了一批小读者。
该分馆位于高新区辛店镇延秋村，在300余平方米的大厅里共投放图书1万余册，适合各年龄段少年儿童阅读，还配有自助借阅机、图书消毒机、沙发、座椅、饮水机等设施。孩子们在此除了借阅图书，还能参加讲故事、做手工等系列公益性活动。
为了推进全民阅读，建设书香洛阳，目前市少年儿童图书馆已建成19个分馆，遍布市区和近郊乡镇，使越来越多的少年儿童可以在家门口畅游书海。（洛阳日报记者 潘郁 特约通讯员 王思臣 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605