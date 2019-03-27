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提醒！社保卡借给别人使用，属于骗保行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-18 08:32

　　药店里买保健品、生活用品用社保卡结算，使用他人社保卡冒名就医，这些都属于骗保行为。17日，我市举办“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动启动仪式，全市将开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。

　　此次行动聚焦医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，以定点医药机构和参保人员为主要检查对象，以住院和门诊服务、药店购药服务为主要检查内容。此外，将进一步完善医疗保障治理体系，构建多部门联动机制，实现源头防范，保障医保基金安全。

　　行动还将针对医疗保障经办机构，治理内审制度不健全、基金稽核不全面、履约检查不到位、违规办理医保待遇、违规支付医保费用以及内部人员监守自盗等行为。

　　市医疗保障局相关负责人介绍，对专项检查活动期间仍发生套取骗取医保基金的，要依据党政纪规定，对相关责任人和主要领导从重处理；被查出的违规资金，按照管理权限由相关单位予以处罚；对情节严重、涉嫌违法的，移交司法机关依法处理。

　　这些行为属于欺诈骗保

　　参保人员

　　●伪造假医疗服务票据，骗取医疗保障基金的

　　●将本人的社保卡转借给他人就医或持他人社保卡冒名就医的

　　●非法使用社保卡，套取药品耗材等，倒买倒卖非法牟利的

　　●涉及参保人员的其他欺诈骗保行为

　　定点医疗机构及其工作人员

　　●虚构医药服务，伪造医疗文书和票据，骗取医疗保障基金的

　　●为参保人员提供虚假发票的

　　●将应由个人负担的医疗费用记入医疗保障基金支付范围的

　　●为不属于医疗保障范围的人员办理医疗保障待遇的

　　●为非定点医药机构提供刷卡记账服务的

　　●挂名住院的

　　●串换药品、耗材、物品、诊疗项目等骗取医疗保障基金支出的

　　●定点医疗机构及其工作人员的其他欺诈骗保行为

　　定点零售药店及其工作人员

　　●盗刷社保卡，为参保人员套取现金或购买营养保健品、化妆品、生活用品等非医疗物品的

　　●为参保人员串换药品、耗材、物品等骗取医疗保障基金支出的

　　●为非定点医药机构提供刷卡记账服务的

　　●为参保人员虚开发票、提供虚假发票的

　　●定点零售药店及其工作人员其他欺诈骗保行为

　　市医疗保障局相关负责人介绍，如果市民发现有欺诈骗取医疗保障基金的行为，可以拨打电话69933393进行举报。（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：席倩倩]
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