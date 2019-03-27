提醒！社保卡借给别人使用，属于骗保行为

药店里买保健品、生活用品用社保卡结算，使用他人社保卡冒名就医，这些都属于骗保行为。17日，我市举办“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动启动仪式，全市将开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。 药店里买保健品、生活用品用社保卡结算，使用他人社保卡冒名就医，这些都属于骗保行为。17日，我市举办“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动启动仪式，全市将开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。 此次行动聚焦医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，以定点医药机构和参保人员为主要检查对象，以住院和门诊服务、药店购药服务为主要检查内容。此外，将进一步完善医疗保障治理体系，构建多部门联动机制，实现源头防范，保障医保基金安全。 行动还将针对医疗保障经办机构，治理内审制度不健全、基金稽核不全面、履约检查不到位、违规办理医保待遇、违规支付医保费用以及内部人员监守自盗等行为。 市医疗保障局相关负责人介绍，对专项检查活动期间仍发生套取骗取医保基金的，要依据党政纪规定，对相关责任人和主要领导从重处理；被查出的违规资金，按照管理权限由相关单位予以处罚；对情节严重、涉嫌违法的，移交司法机关依法处理。 这些行为属于欺诈骗保 参保人员 ●伪造假医疗服务票据，骗取医疗保障基金的 ●将本人的社保卡转借给他人就医或持他人社保卡冒名就医的 ●非法使用社保卡，套取药品耗材等，倒买倒卖非法牟利的 ●涉及参保人员的其他欺诈骗保行为 定点医疗机构及其工作人员 ●虚构医药服务，伪造医疗文书和票据，骗取医疗保障基金的 ●为参保人员提供虚假发票的 ●将应由个人负担的医疗费用记入医疗保障基金支付范围的 ●为不属于医疗保障范围的人员办理医疗保障待遇的 ●为非定点医药机构提供刷卡记账服务的 ●挂名住院的 ●串换药品、耗材、物品、诊疗项目等骗取医疗保障基金支出的 ●定点医疗机构及其工作人员的其他欺诈骗保行为 定点零售药店及其工作人员 ●盗刷社保卡，为参保人员套取现金或购买营养保健品、化妆品、生活用品等非医疗物品的 ●为参保人员串换药品、耗材、物品等骗取医疗保障基金支出的 ●为非定点医药机构提供刷卡记账服务的 ●为参保人员虚开发票、提供虚假发票的 ●定点零售药店及其工作人员其他欺诈骗保行为 市医疗保障局相关负责人介绍，如果市民发现有欺诈骗取医疗保障基金的行为，可以拨打电话69933393进行举报。（洛阳晚报记者 潘立阁）