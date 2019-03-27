宜阳县积极探索党建引领、“三治并进”、服务进村基层治理模式

“上次没说清楚教育补贴政策，这回我慢慢给您讲。”近日，在宜阳县张坞镇程屋村贫困户郭长奇家，网格员李晓波耐心地为他讲政策，场面温馨动人。

“上次没说清楚教育补贴政策，这回我慢慢给您讲。”近日，在宜阳县张坞镇程屋村贫困户郭长奇家，网格员李晓波耐心地为他讲政策，场面温馨动人。

去年以来，该县以乡镇、行政村和自然村组为单位划分三级网格，动员广大党员干部走村串户、昼访夜谈，在“唠嗑”中讲政策、送服务、解难题。

良好的治理是乡村振兴的基础。如今，宜阳以实施农村干部能力提升项目、基层民主决策运转机制强化项目、村级集体经济发展壮大项目等8个项目为支撑，积极探索党建引领、“三治并进”、服务进村基层治理模式，乡村自治、乡村法治、乡村德治发生积极变化，乡村整体面貌为之一新。

发力“三治”强基础

乡村是国家治理体系的“神经末梢”，只有自治、法治与德治有机结合，乡村才能真正走上善治之路。

立足“自治”，宜阳县高村镇石村村蹚出了新路。今年，当地依托基层民主决策运转机制强化项目，深化“四议两公开”工作法，大到引进企业，小到花坛建在哪儿，大事小情都放到桌面上，由老百姓自己说了算。

有了知情权、提议权、商议权和监督权，大伙儿敞开说村事、热心议村务、协力办村事，真正成为村民自治的主体力量。

自治激发活力，德治春风化雨。石村村党支部书记尹长友深有感触：“摘掉软弱涣散乱村的帽子，靠啥？好风气。”现在，身边道德模范先进事迹“上了墙”，红白理事会刹住了陈规陋习，村风更清明，人心都向善，掀开了新生活的新篇章。

近年，该县还连续开展三届“德耀宜阳，善孝先行”道德模范评选活动，以榜样效应持续引领道德新风“吹”到乡村每个角落，推动乡风文明向好向善。

安全感从哪里来？宜阳积极构建县、乡、村三级矛调网络架构，在全市率先建立了“一村一警”队伍。此外，一村一名矛调员、一名法律顾问，共同发力，让群众事事有回音、问题能解决、诉求得满足。

干群一心蹚新路

乡村振兴，关键在人。近年，围绕人才振兴这个支撑，宜阳对内配齐建强党员干部队伍，对外推动能人回乡、乡贤兴乡，以“头雁效应”为乡村振兴战略强筋骨明方向。

“火车跑得快，全靠车头带。”去年，“80后”党员王喜亮当选宜阳县莲庄镇四岭村党支部书记，一年多来，他带领着平均年龄不到40岁的村委班子成员，修路、绿化、建车间，村里变了新模样，也提振了村民的精气神。

针对基层党员干部“年龄老化”“能力弱化”等问题，宜阳大力实施农村干部能力提升项目，着力把一批大家公认的“乡贤能人”选进了村两委班子，进一步夯实乡村振兴组织基础。

不仅如此，当地还从悬挂“党员之家”标牌、统一佩戴党员徽章等细节入手，亮出农村党员身份，让党员在服务群众和推动乡村振兴中发挥表率作用。

同时，该县在全市率先实施“一村一名大学生工程”，由县财政全额补贴学费，全县113名村级后备干部到县电大学习深造，提高理论水平和综合素质，确保村级干部队伍梯队不断档。

优质服务进乡村

最近，从提申请、交材料到款到账、取现钱，高村镇丰涧村乔老汉没出村就拿到了小额贷款，准备办个家庭小型养鸡场。

这样贴心快捷的服务，源于村党群服务中心的高标准、规范化运转。今年，该县以党群服务中心为平台，整合县、乡、村三级便民服务资源，全面打造“下沉式”三级便民服务体系，让群众少跑腿、不磨嘴就能办成事。

目前，当地县级单位每月下乡巡回办理审批事项，乡镇推行“首办负责，全程代理”，村级实现“干部牵头，跑腿办理”，并对孤寡老人、留守儿童、五保户等提供24小时上门服务。

不仅如此，该县探索运营了“宜阳县社会治理一体化信息平台”APP，涵盖矛盾调处、申请审批、综合查询等功能，极大方便了群众办事。

下一步，当地将因地制宜探索“智慧乡村”建设新路子，有效推动乡村社会治理体系和治理能力现代化，营造共建共治共享的社会治理新格局。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 张珂）