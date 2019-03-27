隋唐城遗址植物园、中国国花园仍是赏花“热地”

眼下，赏牡丹正当时，隋唐城遗址植物园、中国国花园是洛河以南区域的赏花“热地”。这两大牡丹园周边的停车情况如何？如何选择线路？记者帮您打探。

眼下，赏牡丹正当时，隋唐城遗址植物园、中国国花园是洛河以南区域的赏花“热地”。这两大牡丹园周边的停车情况如何？如何选择线路？记者帮您打探。

“清明小长假和刚刚过去的双休日，隋唐城遗址植物园、中国国花园的客流量持续走高，景区周边交通压力不小。”市交警支队安乐交巡大队大队长张培峰说，今年牡丹文化节期间，该大队全员停休，加上其他单位增派的保通人员，共有近百人在路面执勤，确保辖区内景区及周边道路畅通。

“隋唐城遗址植物园、中国国花园是洛河以南区域的赏花‘热地’，每天早上景区开门前一个小时，民警和保通人员就已到岗，着手清理景区周边违停车辆、设置游客安全通道等。”张培峰说，为避免景区周边道路出现拥堵，所有路面执勤人员放弃午休时间，大队派专人送餐到岗，游客量、车流量大时，不少执勤人员都是找空吃几口午饭。

记者在采访中了解到，虽然隋唐城遗址植物园、中国国花园周边设置有不少停车位，但根据往年经验，牡丹文化节期间的双休日及五一假期等时段，游客人数剧增，景区周边停车位紧张，民警提醒市民尽量避开高峰日入园赏花。

隋唐城遗址植物园路线及停车场

●沿古城路由东向西车辆右转上王城大道(地面)，沿古城路由西向东车辆左转上王城大道(地面)，均可到达隋唐城遗址植物园西门附近的生态停车场。

●沿王城大道由南向北车辆过古城路路口可到生态停车场；沿王城大道由北向南车辆可到王城大道古城路红绿灯处掉头进生态停车场或过王城大道与美茵街交叉口到隋唐园立交地下停车场。

●由西苑桥方向来车沿古城路走地面交通，过古城路英才路路口到隋唐园立交地下停车场；或过王城大道古城路路口左转上王城大道进生态停车场；若走高架，可走牡丹桥、隋唐城路方向，下高架可到生态停车场。

●古城路王城大道以东车辆走聂泰路左转至文博路到博物馆停车场或文博停车场。

●沿牡丹桥由北向南下桥车辆沿隋唐城路到文博路路口左转上文博路，可到文博停车场。

拥有800个停车位的生态停车场和拥有844个停车位的隋唐园立交地下停车场均位于隋唐城遗址植物园西门附近；隋唐城遗址植物园北门附近的文博停车场、博物馆停车场共有750个停车位。值得注意的是，隋唐城遗址植物园南门附近未设置停车位。

中国国花园路线及停车场

●沿滨河南路由西向东车辆，行至隋唐城路后可到拥有500个停车位的聂湾停车场。

●沿牡丹桥由北向南车辆到中国国花园西门后，可到聂湾停车场。

●沿洛阳桥由北向南车辆右转到中国国花园东门口固定停车场或掉头至西侧西河堤停车场和地下停车场；新区由南向北车辆可至洛阳桥桥头不上桥右转至东河堤停车场。

中国国花园东西门周边的停车位数量相差不大，各有800余个停车位，游客可根据情况合理规划路线。（洛阳晚报记者 郭学锋）