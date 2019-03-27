村店“触网”物流“下乡” 洛阳乡村振兴“节节高”

如今的农村消费，不再只是赶集、赶会、沿街叫卖，网购、网销、网上缴费等已遍地开花。在互联网大潮的推动下，农村消费迎来升级，村民的腰包渐鼓，日子越过越好。农村消费的不断升级，对助推乡村振兴也将发挥积极作用。

如今的农村消费，不再只是赶集、赶会、沿街叫卖，网购、网销、网上缴费等已遍地开花。在互联网大潮的推动下，农村消费迎来升级，村民的腰包渐鼓，日子越过越好。农村消费的不断升级，对助推乡村振兴也将发挥积极作用。

村店“触网”，土特产销往全国

如今，网购早已不是城里人的“专属”，在农村消费市场，处处显露着互联网带来的红利。电商下乡在农村消费升级方面发挥了重大作用。

偃师市缑氏镇孙坡村的一家小超市尝到了“触网”的甜头。该超市与河南万村淘网络科技有限公司合作，通过“线上”宣传与“线下”营销相结合，单日营业额高时可达1.5万元。

这在农村可是一笔不小的数目。“没想到俺们乡下小超市也能搭上互联网发展快车，比之前坐等顾客上门强多了。”超市店主小齐感慨道。

“农村电商市场潜力大、前景好，现在类似‘万村淘’这样‘线上+线下’的平台很吃香，不仅可将当地人所需产品及时、优价地采购回来，还能将本地优质农产品、土特产通过电商平台向外推介，解决农村市场信息流通不畅、产品种类少、易滞销等问题。”河南万村淘网络科技有限公司负责人段东飞说。

汝阳县的周留定也体验到了电商带来的好处。他与当地土特产供应商合作，将产品通过互联网平台销往全国各地。尤其是每年春节前夕，土特产作为年货更是供不应求，石碾小米、养生杂粮、杜仲茶、杜康酒等十分畅销，以杜康酒为例，单月订单额超过百万元不成问题。

近日出台的《洛阳市进一步促进消费增长实施方案》(以下简称《方案》)指出，结合实施乡村振兴战略，不断扩展农村消费市场，加快发展农村电子商务，鼓励各县积极创建电子商务示范县，大力发展“农村电商+实体店”等新模式。

物流“下乡”，城乡双向渠道畅通

农村电商的繁荣发展，离不开农村物流等基础设施的日渐完善。近年，我市不断推进“快递下乡”工程，提升末端覆盖率，现已实现乡镇快递100%全覆盖，并初步搭建起“农产品进城和工业品下乡”通道。

苌峰在嵩县从事快递行业约8年，他对农村快递发生的巨变感慨颇深。以他所在的圆通速递为例，全县日均快递量从几年前的10余件增至现在的近4000件。与县城相比，乡镇快递量增速惊人。2017年，嵩县圆通速递乡镇快递量占比约53%，超过县城；2018年年底，这一数字增至59.54%，消费品主要是服装、家用电器、副食品等。

“随着乡镇快递网点布局越来越多，以前2个快递员都不忙，现在12个快递员也不够用。以前往乡镇分拨快递，靠客车捎带，这两年，各乡镇几乎都配置了统一的专车。”苌峰说。

在洛宁县孙洞村电商扶贫服务点，十多平方米的屋子里井井有条，左侧是各大物流公司的包裹货架，右侧摆放着百货商品，配备的电脑等设备可提供代缴费、网购代下单等服务……农村物流更加完善、更加智能。

眼下，快到樱桃成熟的季节，新安县的果农们期待着借冷链物流之东风再赚一笔。去年，顺丰速运发挥冷链物流运输优势，与新安县政府合作，实现樱桃从枝头到餐桌的无缝对接，带动农民创收近1000万元。

近年，农村地区还利用自身优势，在物流仓储方面发挥着重要的集散作用。在位于孟津县平乐镇的中储洛阳综合物流产业园的一处仓库里，大量产品整齐存放，菜鸟、科捷等物流企业的工作人员根据各地订单统一配货、发货，忙碌而有序。

对于农村物流的发展，《方案》绘出了蓝图——统一建设、统一仓储、统一配送，形成线上线下融合、覆盖全程、综合配套、安全高效、便捷实惠的现代农村商品流通和服务网络，畅通城乡互动的双向流通渠道，促进农村消费扩大升级。

同时，引导有实力的流通企业向农村延伸网络，建设完善一批乡镇生活服务中心和村级生活服务站，完善金融、缴费、快递等综合配套服务；新建和改造一批农产品批发市场、配送中心、仓储设施……

腰包渐鼓，农民消费能力提升

农村消费不断升级，也离不开当地百姓消费能力的提升。

正值牡丹花开之时，宜阳县高村镇张元村的冯玲扇看着自家种的20多亩油用牡丹，满心欢喜——牡丹花瓣可做茶，牡丹花籽能榨油，等着商客来收购，日子一年更比一年好。与张元村类似，在我市不少村，村民种植油用牡丹实现增收，一部分是政策补贴，另一部分来自市场销售。

《方案》指出，积极统筹整合涉农资金，努力拓宽扶贫资金筹集渠道，整合各类资源支持贫困县脱贫致富。支持贫困村、贫困户发展种植、养殖、加工流通等农业特色产业，实施电商、光伏、旅游扶贫等工程；支持贫困人口参加职业技能培训，提升就业创业技能，提高贫困人口收入水平。

春暖花开，出游正当时，也给村民增收带来了更大空间。这段时间，嵩县、栾川等地民宿吸引了不少游客，“五一”小长假期间的客房也有不少已被预订。《方案》提出，推动文化旅游、教育医疗等服务向农村延伸，加强传统民居和特色村庄景观保护，鼓励有条件的县开发特色民宿，吸引城市居民到农村消费等。（洛阳日报记者 赵佳）