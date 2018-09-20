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洛阳市委军民融合发展委员会第一次全体会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-18 08:28

　　昨日，市委书记、市委军民融合发展委员会主任李亚主持召开市委军民融合发展委员会第一次全体会议，传达学习中央军民融合发展委员会第一次、第二次全体会议和省委军民融合发展委员会第二次全体会议精神，学习中央有关文件精神，审议市委军民融合发展委员会及办公室有关制度，总结2018年全市军民融合发展工作，研究部署2019年工作。

　　会议指出，习近平总书记关于军民融合发展的重要论述，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，为我们推动军民融合发展、实现强国梦强军梦提供了重要遵循。深化军民融合发展，是洛阳一以贯之的优良传统，是我们增强发展后劲的独特优势，也是我们推动高质量发展的现实需要。要深刻认识军民融合发展的重大意义，深入学习贯彻习近平总书记关于军民融合发展的重要论述，在认清意义中提升站位，在肯定成绩中坚定信心，在看到问题中增强干劲，按照“在全国有位置、在河南靠前列”的要求，着力打造军民融合的“洛阳样板”。

　　会议强调，要准确把握军民融合发展的科学内涵。要将国防和军队建设融入国家经济社会发展体系，突出全要素、多领域、高效益，全面贯彻习近平总书记提出的“统、融、新、深”重要要求，进一步把洛阳军民融合发展的底数摸清楚，把目标、方向和路径搞明白，加快形成军民融合深度发展格局。

　　会议强调，要按照“弄清底子、建好园区、用活基金、落地项目”的要求，加快创建国家军民融合创新示范区，牢牢扭住军民融合发展主攻方向。要加快推进军民融合产业发展，着力抓好产业集群、重点企业和精准对接，推动军民融合产业领域再拓展、规模再壮大、质效再提升。要加快推进军地科技协同创新，加强联合攻关、推进双向转化、完善服务体系、抓好人才工作，实现产学研军深度融合。要统筹军地需求，推动交通、信息、能源基础设施和地下空间利用的共建共用。要围绕构建现代化的军事后勤军民融合体系，用好地方资源，不断提高军队保障社会化水平。要坚持军民兼容、平战结合，实现国防动员与公共安全、应急管理有机衔接。军地各级各有关单位要以“钉钉子”精神，加强组织领导，健全工作机制，扭住项目建设，建好载体平台，深化改革创新，着力推动军民融合发展向纵深推进。

　　市领导刘宛康、赵会生、王敬林、何伟、李金迎、李杏、李钢锤、陈淑欣、侯占国、贺敏、安石柱等参加会议。(洛阳日报记者 李东慧)

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：马佳佳]
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