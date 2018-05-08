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洛阳背街小巷换新颜 居民生活更方便
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-18 08:09
（资料图）

　　绿树掩映下，健康步道整洁干爽；青砖灰瓦间，隋唐街景清新养眼……随着我市背街小巷整治工作持续推进，又一批居民家门口的小路变了模样，大伙儿的生活品质也随之提升。

　　昨日，记者从市住建局获悉，目前，2019年我市民生实事背街小巷整治工程已完成17项。

　　居民说：小巷改造，改到了心坎儿上

　　这些改造整治后的背街小巷怎么样？记者请来几位附近的居民，听他们说一说。

　　●老城区乡范北街

　　“街道上如今清清爽爽的，家长接送孩子方便多了。”市民马先生在乡范北街上开了十几年小卖部，这条街现在的模样，令他很满意。

　　乡范北街不长，大概180米，曾经是一条水泥路，改造前，路面多处坑洼不平、电线杆林立。“老城区古香小学就在这条街上，每天上学、放学时，路上的人可真是多。”马先生说，坑坑洼洼的路面没少给大家添麻烦，“稍微下点雨，路面就四处积水，简直走不成”。

　　今年年初，乡范北街被纳入背街小巷整治工程。马先生眼看着路面被刨起、电线杆被放倒、变压器被拆掉，取而代之的是黑亮的柏油路、隋唐风格的路灯和被手绘图案装饰的新式变电箱。“街口还立起了古香古色的牌楼，漂亮！”马先生和邻居们打心眼里高兴。

　　老城区住建局相关负责人介绍，在充分了解居民需求的基础上，乡范北街的整治主要涉及路面改造、线网入地、雨污管网改造等，总投资约200万元。

　　●洛龙区忠义街

　　“上午买完菜回来，我会沿着步道走一圈回家，晚上还会再溜达一圈。”昨日，家住忠义街附近的蒋冬梅边散步边跟记者聊天。她的脚下，是刚刚铺装完成的健康步道：“据说这些步道全是透水材质，小雨不湿鞋、中雨不积水，啥时候都能走。”

　　步道两侧，各有宽约3米的绿化带，苗木葱茏。记者看到，有不少推着孩子、结伴同行的老人在此遛弯儿。“忠义街两侧原本没有人行道，汽车、电动车、行人在路上混行，走路挺操心的。”蒋冬梅说，整治后不仅有了人行道，还多了一条1米多宽的健康步道，给居民们带来意外惊喜。

　　洛龙区住建局相关负责人介绍，忠义街在改造过程中，将道路两侧各向外延展9米，在原有3米绿化带的基础上，修建了人行道和健康步道，并增加3米绿化带，美化街道景观。目前，忠义街古城快速路至政和路段已改造完毕，政和路至开元大道段正加紧施工。

　　●涧西区拥军路

　　“路灯亮了，大伙儿的心也亮堂了。”住在拥军路上的王建军老先生说，不久前，拥军路装上了路灯，他和老伴儿晚上也愿意出门转转了。

　　拥军路建设路至中州路段，全长180米，实施改造后，最大的变化是增加了6盏路灯。“以前没灯，总听说晚上有人磕住碰住，我们老年人眼神不好，就尽量不出门。”王建军老先生说，如今出门，家里人也放心多了。

　　涧西区住建局相关负责人介绍，除了加装路灯，拥军路的主车道还加铺了沥青，两侧的人行道也重新进行了铺装，方便居民出行。

　　看进度：50条道路已改造完成17条

　　小巷虽小，却是离居民最近的连心路；小巷虽窄，却是关乎居民日常出行的民生路。按照2019年洛阳市重点民生实事工作方案，今年，我市要完成中心城区50条背街小巷的改造提升任务。

　　市住建局相关负责人介绍，目前，这些改造工程正有序推进，其中17条道路已完工，包括西工区4条、老城区3条、洛龙区3条、瀍河区2条、高新区3条、涧西区2条，正在施工的道路还有十余条。

　　此外，还有一大批道路的整治已进入前期准备阶段，快来看看是否在您的家门口——

　　●涧西区：南山浴池门前路、洛阳理工学院北校区东侧对面小巷、幸福堡门前路、吉安南街南头、兰州东巷。

　　●西工区：丹城路、御博路、五女冢路、凯小东巷、美术馆路。

　　●瀍河区：东新小西路、熙春西路、熙春东路、正骨北路、环卫路。

　　●老城区：集市南街、乡范南街、吉市东胡同、晓月路。

　　●洛龙区：唐坊街、长夏门街。（洛阳日报记者 智慧 通讯员 余潜 石智卫 高德权 张俊望）
[ 责任编辑：马佳佳]
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