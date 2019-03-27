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4月18日牡丹花情预报：部分近郊牡丹园仍处盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-17 17:45

　　市区牡丹观赏园晚开品种处于盛花期，部分近郊牡丹园仍处盛花期。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　国际牡丹园 全园盛花期。园内约有200个品种20万株牡丹开放。其中岛锦、芳纪、老君紫、楼兰美人等品种盛开；海黄、连鹤、首案红、新国色、青龙卧墨池等品种初开。主要赏花点：华夏园、锦绣园、万芳园、九色园和连栋温室。我市和法国图尔市共建的法式花园开园迎宾。

　　国家牡丹园 全园盛花期。园内约有450个品种22万株牡丹开放。其中咏春、麟凤、寿紫、杨贵妃、粉蓝托桂、春归华屋等品种盛开；胡红、帝冠、紫金盘、藤花紫、红花露霜等品种初开。四季牡丹展馆展出30个品种200盆牡丹。

　　中国国花园 园内约有200个品种14万株牡丹开放。其中海黄、日暮、新日月、八束狮子等品种盛开；金阁、玉镰、长寿乐等品种初开。主要赏花点：二乔亭、国色广场、开元富贵广场。园内蝴蝶鸟语林和金石文字博物馆免费开放。

　　王城公园 园内约有300个品种6万株牡丹开放。其中海黄、白妙、八千代椿等品种盛开；豆绿、镰田锦、葛巾紫、新七福神等品种初开。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和牡丹仙子周边。盆景暨动物标本展在桥北花房免费开放。第十一届“王城之春”牡丹插花花艺展正在展出。

　　隋唐城遗址植物园 园内约有350个品种11万株牡丹开放。其中圣代、豆绿、翠幕、萍实艳等品种盛开；雪笠、白妙、黄冠、新七福神等品种初开。主要赏花点：百花园、科技园、九色园和特色园。

　　神州牡丹园 园内约有390个品种10万株牡丹开放。其中旭港、黄冠、乌鸦羽、绿幕隐玉等品种盛开；海黄、黑豹、初乌等品种初开。主要赏花点：国花坛、天王台、四季展馆和新品种展示区。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　郁金香牡丹园 园内约有100个品种4万株牡丹开放，品种有日暮、岛锦、海黄、连鹤、首案红、黑光司、绿暮隐玉等。园内郁金香连片开放。

　　天香牡丹园 园内约有120个品种2万株牡丹开放。其中国红、雪莲、淑女妆等品种盛开；万花盛、蓝田玉、雪映桃花等品种初开。

　　洛阳农博园 园内约有110个品种5万株牡丹开放。其中岛锦、气壮山河、墨楼争辉等品种盛开；豆绿、旭港、岛大臣等品种初开。主要赏花点：枫叶路两侧、中心园周边和农博大道两侧。

　　西苑公园 园内有金阁、海黄、首案红等品种500株牡丹开放。

　　牡丹公园 园内有海黄、新国色等品种300株牡丹开放。

　　第37届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2019年4月17日
[ 责任编辑：张惟一]
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