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纪录片《寻迹》荣获河南省党员教育电视片二等奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-17 17:28

　　洛阳网讯 日前，由中共河南省委组织部举办的2018年度全省党员教育电视片观摩交流活动，从205部报送作品中评选出特别奖作品6部、一等奖作品15部、二等奖作品30部、三等奖作品50部。其中，中共洛阳市涧西区委报送的纪录片《寻迹》荣获二等奖。

　　《寻迹》是由涧西区委、洛阳网联合制作的纪念焦裕禄系列微电影第一部，时长仅有7分钟，却通过很多焦裕禄当年鲜为人知的工作、生活细节，反映了焦裕禄亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的高尚情操。微电影第二部《初心》时长5分54秒，主要回顾了焦裕禄同志幼年时期、青年时期及参加革命、投身共和国建设等不同阶段的感人故事。

　　微电影《寻迹》《初心》经洛阳网全媒体平台宣传推广后，在全市范围内掀起了传承弘扬焦裕禄精神、争做忠诚干净担当党员干部的热潮。目前，两部微电影已被河南博物院收集用于布置焦裕禄精神展，将让更多游客追随焦裕禄淬炼成长的足迹，寻找焦裕禄精神的时代价值。(记者 姜明明)
[ 责任编辑：史戎戎]
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