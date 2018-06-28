纪录片《寻迹》荣获河南省党员教育电视片二等奖

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日前，由中共河南省委组织部举办的2018年度全省党员教育电视片观摩交流活动，从205部报送作品中评选出特别奖作品6部、一等奖作品15部、二等奖作品30部、三等奖作品50部。其中，中共洛阳市涧西区委报送的纪录片《寻迹》荣获二等奖。