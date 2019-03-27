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洛阳一公交司机成“网红” 用流利英语给“老外”当导游
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-17 16:05

　　今日，洛阳市一名公交车司机用流利的英语与外宾交流的视频在网上走红，大家纷纷点赞，称“公交小哥英语666”“代表了洛阳公交司机的形象”。

　　据了解，该司机名叫梁策，今年32岁，为市公交集团二分公司80路驾驶员，还是该线路班长。

　　牡丹文化节期间梁策被抽调至高铁站至龙门石窟微公交旅游专线。16日上午，车上来了一批来自美国、新加坡、泰国的自由行游客，梁策用流利的英语向乘客推介洛阳，解答大家的问题。

　　梁策所在公司副经理李红卫介绍，这次梁策被大家关注一点不意外。梁策大学毕业后在2017年2月正式成为公交车司机。为了给乘客提供更好的服务，他除了学习英语，还学习了其他各种小语种、手语等。

　　由于表现优秀，目前已经是五星级驾驶员。（本稿图片、视频由梁策提供）(洛报融媒体记者 郭飞飞 通讯员 刘峰)
[ 责任编辑：史戎戎]
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