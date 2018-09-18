【视频】洛阳警方打掉张建党涉黑恶犯罪团伙 押解疑犯指认现场

今日上午，市公安局在嵩县举行张建党涉黑恶犯罪团伙辨认现场暨扫黑除恶专项斗争深入宣传发动动员大会，发动群众揭发检举张建党黑恶团伙的违法犯罪线索，近万名群众自发到嵩县音乐喷泉广场参加动员大会。

今日上午，市公安局在嵩县举行张建党涉黑恶犯罪团伙辨认现场暨扫黑除恶专项斗争深入宣传发动动员大会，发动群众揭发检举张建党黑恶团伙的违法犯罪线索，近万名群众自发到嵩县音乐喷泉广场参加动员大会。

2018年10月以来，省、市各级扫黑办多次接到举报嵩县何村乡张建党团伙的涉黑恶犯罪线索。警方在调查过程中发现案情重大，经研究决定异地用警，由市公安局指定南昌路派出所专案攻坚。

经查，以张建党为首的涉黑恶犯罪团伙，通过寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、开设赌场、故意伤害、敲诈勒索等方式欺压当地百姓，严重影响当地百姓安居乐业，严重影响嵩县县城及周边乡镇的治安稳定和生产、生活秩序。

经缜密调查部署，警方一举打掉了这个涉黑恶犯罪团伙。目前，已查实张建党涉黑恶团伙犯罪事实十余起，抓获并逮捕以张建党为首的团伙成员21人。

当天，我市警方出动26辆警车50名警力，押解该团伙的10名犯罪嫌疑人到嵩县县城及何村乡辨认现场。张建党涉黑恶团伙犯罪线索举报电话：15737973515；电子信箱：15196088@qq.com；来信地址：洛阳市公安局南昌路派出所案件侦办大队(洛阳市涧西区九都西路186号)。

警方表示，希望广大人民群众积极提供涉黑恶违法犯罪线索，凡经公安机关查证属实的，公安机关将给予最高2万元的现金奖励。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 席林燕南 张国锋 文／图／视频）