洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

给创新人才一个温暖的家——洛阳招才引智推动创新发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 新华社 2019-04-17 09:49

　　新华社郑州4月16日电题：给创新人才一个温暖的家——洛阳招才引智推动创新发展

　　新华社记者王丁、宋晓东

　　在洛阳国家大学科技园3号楼，彭先兆的办公室几乎夜夜灯火通明，他正带领团队做最后的冲刺，世界上最先进的第三代OCT眼科医疗成像设备即将从这里诞生。“回到洛阳后我们团队一心扑在研发上，没有分散精力，才能在这么短的时间就取得成果。”彭先兆说。

　　“洛阳城里见秋风，欲作家书意万重”。在河南长大的彭先兆2014年在美国硅谷起步创业，有一天能带着自己成果回到家乡是他的梦想。“当时每周末都有国内城市到硅谷宣讲，吸引人才回国返乡创业。”彭先兆说，他被国内大众创业、万众创新的热潮感染，决定回国创业，考察对比了不少城市，最终还是选择了老家洛阳。

　　2015年，彭先兆带领团队回到洛阳，成为第一支落户洛阳国家大学科技园的海外归国团队。彭先兆说，洛阳不仅同其他城市一样提供创业优惠政策和资金支持，还有全程“保姆+管家式”的服务。回到洛阳后，注册、申报、落户等所有让彭先兆“摸不着北”的事，全都是科技园帮忙办理、协调，甚至连现在企业里唯一的一名行政办公人员都是科技园帮忙联系聘用的，彭先兆的团队能够一心一意做科研，极大地提高了创新效率。

　　记者在洛阳国家大学科技园的企业孵化区看到，已经有近300家创新企业入住，环境优美，配套设施齐全，不仅有现代化的科研实验室、企业办公室、住宿公寓，还建设了城市书房、员工餐厅、健身中心、心理咨询中心等。2015年以来，科技园先后吸引了3批17个团队进驻创业，包括国家领军人才33名，海归人才285名，成为创新人才温暖的新家园。

　　洛阳国家大学科技园总经理孙少波说，园区实行“一条龙”跟踪服务，帮助海外归国人才完成公司注册、工商登记、融资对接等工作，协调争取出入境、落户、住房安置等政策，消除回国创新创业的后顾之忧。

　　吸引国内外英才靠的不仅是良好的环境和贴心的服务，更是洛阳打造出的高水平研发平台和创新产业的积聚优势。

　　2012年，为了心中的“科研梦”，国内动物疫病防控专家田克恭辞去事业单位职务来到洛阳潜心科研。“从北京到洛阳，虽然生活的城市变小了，但科研的平台更大了。”田克恭说。几年间，田克恭牵头在洛阳建成了国家兽用药品工程技术研究中心，他的实验室从过去的几百平方米扩大到2万平方米，科研团队从过去的几十个人增加到150多人，不仅在基因工程疫苗技术等领域陆续取得重大突破，而且在洛阳实现了科研成果的就地转化，产学研无缝对接。

　　“人才资源是第一资源，创新驱动实质是人才驱动，经济转方式、调结构，关键都要靠人才支撑。”洛阳市科技局负责人冯志昌说。近年来，洛阳通过“河洛英才计划”，建立新型研发机构、建设高水平研发平台和院士工作站等机制吸引大量创新人才，截至目前已有两院院士5名，河南省“中原学者”12名，培养了85名河南省科技创新人才。

　　洛阳市委人才办负责人尚维志说，通过建立健全人才政策，加大招才引智力度，为洛阳高质量发展集聚了宝贵的人才资源，未来洛阳还将进一步加大人才吸引力度，为产业结构优化升级、引领创新驱动发展提供高端智力资源，实现“引进一个人才，带动一个企业，带来一个产业”，做好创新发展这篇大文章，让古都洛阳在新时代焕新生。②
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·麻疹疫情敲警钟 接种疫苗最有效
  • ·重点来了，这份“吃药忌口清单”可以救命！
  • ·想要春天不生病，四大“开关”你要知道
    		•
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
        旅行者常说，城如人，想了解一座城，不单要看其白天繁华的景象，更要看其夜晚归于平静的模样。因为只有到了...
  • ·从单身到成家 感谢串串一路相伴
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市一项目入选国家重点专项公示名单
  • 中州渠畔小游园 古城楼前风景线
  • 洛阳一男孩下体被拉链夹住 哭求救援人...
  • 洛阳大华重机：引进高端激光设备 再制...
  • 清华高端装备院洛阳基地成立数字化制...
  • 洛阳牡丹花正艳
  • 洛阳市出台高层次人才认定和支持办法
  • 汝阳县昌村：烟苗移栽忙 加快致富步伐
  • 【视频】10000份新版洛阳交通旅游图免...
  • 国家行动！中国海关破获特大象牙走私...
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    人人人人！洛阳应天门...
    新型交通反光材料洛阳造
    网传香蕉是用药催熟的...
    中州渠畔小游园 古城楼...
    精彩热帖

    花与诗的交融

    牡丹公园游客陶醉花海

    古今辉映洛阳城

    隋唐遗址公园拍牡丹
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605