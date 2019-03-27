在洛阳国家大学科技园3号楼，彭先兆的办公室几乎夜夜灯火通明，他正带领团队做最后的冲刺，世界上最先进的第三代OCT眼科医疗成像设备即将从这里诞生。“回到洛阳后我们团队一心扑在研发上，没有分散精力，才能在这么短的时间就取得成果。”彭先兆说。

新华社郑州4月16日电题：给创新人才一个温暖的家——洛阳招才引智推动创新发展

新华社记者王丁、宋晓东

在洛阳国家大学科技园3号楼，彭先兆的办公室几乎夜夜灯火通明，他正带领团队做最后的冲刺，世界上最先进的第三代OCT眼科医疗成像设备即将从这里诞生。“回到洛阳后我们团队一心扑在研发上，没有分散精力，才能在这么短的时间就取得成果。”彭先兆说。

“洛阳城里见秋风，欲作家书意万重”。在河南长大的彭先兆2014年在美国硅谷起步创业，有一天能带着自己成果回到家乡是他的梦想。“当时每周末都有国内城市到硅谷宣讲，吸引人才回国返乡创业。”彭先兆说，他被国内大众创业、万众创新的热潮感染，决定回国创业，考察对比了不少城市，最终还是选择了老家洛阳。

2015年，彭先兆带领团队回到洛阳，成为第一支落户洛阳国家大学科技园的海外归国团队。彭先兆说，洛阳不仅同其他城市一样提供创业优惠政策和资金支持，还有全程“保姆+管家式”的服务。回到洛阳后，注册、申报、落户等所有让彭先兆“摸不着北”的事，全都是科技园帮忙办理、协调，甚至连现在企业里唯一的一名行政办公人员都是科技园帮忙联系聘用的，彭先兆的团队能够一心一意做科研，极大地提高了创新效率。

记者在洛阳国家大学科技园的企业孵化区看到，已经有近300家创新企业入住，环境优美，配套设施齐全，不仅有现代化的科研实验室、企业办公室、住宿公寓，还建设了城市书房、员工餐厅、健身中心、心理咨询中心等。2015年以来，科技园先后吸引了3批17个团队进驻创业，包括国家领军人才33名，海归人才285名，成为创新人才温暖的新家园。

洛阳国家大学科技园总经理孙少波说，园区实行“一条龙”跟踪服务，帮助海外归国人才完成公司注册、工商登记、融资对接等工作，协调争取出入境、落户、住房安置等政策，消除回国创新创业的后顾之忧。

吸引国内外英才靠的不仅是良好的环境和贴心的服务，更是洛阳打造出的高水平研发平台和创新产业的积聚优势。

2012年，为了心中的“科研梦”，国内动物疫病防控专家田克恭辞去事业单位职务来到洛阳潜心科研。“从北京到洛阳，虽然生活的城市变小了，但科研的平台更大了。”田克恭说。几年间，田克恭牵头在洛阳建成了国家兽用药品工程技术研究中心，他的实验室从过去的几百平方米扩大到2万平方米，科研团队从过去的几十个人增加到150多人，不仅在基因工程疫苗技术等领域陆续取得重大突破，而且在洛阳实现了科研成果的就地转化，产学研无缝对接。

“人才资源是第一资源，创新驱动实质是人才驱动，经济转方式、调结构，关键都要靠人才支撑。”洛阳市科技局负责人冯志昌说。近年来，洛阳通过“河洛英才计划”，建立新型研发机构、建设高水平研发平台和院士工作站等机制吸引大量创新人才，截至目前已有两院院士5名，河南省“中原学者”12名，培养了85名河南省科技创新人才。

洛阳市委人才办负责人尚维志说，通过建立健全人才政策，加大招才引智力度，为洛阳高质量发展集聚了宝贵的人才资源，未来洛阳还将进一步加大人才吸引力度，为产业结构优化升级、引领创新驱动发展提供高端智力资源，实现“引进一个人才，带动一个企业，带来一个产业”，做好创新发展这篇大文章，让古都洛阳在新时代焕新生。②