洛阳老夫妇打车难 俩年轻人开车送他们回家

昨日，市民宋女士拨打本报热线66778866：我的父母将近90岁，看完病准备乘坐出租车回家，等了半个多小时也没打到车，俩年轻人尽管不顺路，依然开车把我父母送回家，老人激动得给我们打电话，直夸两位热心人。

昨日，市民宋女士拨打本报热线66778866：我的父母将近90岁，看完病准备乘坐出租车回家，等了半个多小时也没打到车，俩年轻人尽管不顺路，依然开车把我父母送回家，老人激动得给我们打电话，直夸两位热心人。

宋女士的父母均已87岁。14日下午，她的弟弟陪父母到玻璃厂路与凯旋路交叉口附近看完病，原本打算拦一辆出租车送两位老人回家。由于恰逢周末，出租车比较紧俏，他们等了半个多小时也没打到车。

两位老人的身体本来就不好，在街头站了那么久，身体有些吃不消。几个人正发愁时，一男一女俩年轻人过来取车，得知情况后，主动提出送老人回家。

两位老人住在滨河北路水榭王城小区，和俩年轻人不顺路，可两个年轻人说没事儿，坚持送老人回家，并索要宋女士弟弟的手机号，承诺把老人送回家后给他打电话。

“俩年轻人把我父母送到小区门口，还要坚持送，被老人婉拒。”宋女士说，她的父母很激动，给宋女士等子女打电话直夸俩年轻人心眼儿好。

记者联系到热心小伙儿小秦得知，当天他跟朋友到附近吃饭，恰好遇到两位老人，“其实没啥，以后见到此类情况，我还会帮”。（洛阳晚报记者 魏巍）