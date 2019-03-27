近日洛阳气温不太稳定 要搞“满减活动”

今天晴天间多云，气温12℃到32℃。

昨天，气温回升明显，中午时分，街上已有人是短袖装扮，今天升温更明显。

市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期受高空西北气流控制，预计今天晴天间多云，偏南风转偏北风4级左右，气温12℃到32℃；明天多云到阴天，下午到夜里部分地区转阵雨或雷阵雨，偏南风转偏北风4级左右，气温13℃到29℃。

春季多风，河南省气象台昨日11时45分发布大风蓝色预警，昨日下午至晚间，省内多地偏西风4级到5级，局地阵风6级到7级。大风天气，异物很容易进到眼睛里。此时，不要用手去揉，否则易使异物划伤角膜，造成感染。正确的做法是多眨眼睛促进泪液分泌，将其排出。

春季天气最擅长的就是“变脸”，每每升温，就有人担心气温会不会又要搞“满减活动”，本周情况确实如此。市气象台预计，周五我市多云间阴天，部分地区有阵雨，东北风4级左右，气温12℃至17℃；周六，多云到阴天转小雨，局部中雨，气温11℃至22℃；周日，天气转晴，气温又开始稳步回升。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）