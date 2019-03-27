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洛阳首家智慧综合能源站营业 无感支付让加油更便捷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-17 09:28

工作人员指导一名车主（右）扫码下载“好嗨油App”

　　昨日上午，偃师市首阳山镇的智慧综合能源站洛化宏兴中昊站正式营业，一名车主加完油直接驾车离开，前后不到一分钟。原来，车主加完油，就已通过该站的无感支付付了费用。

　　洛化宏兴中昊站是我市首家智慧综合能源站，将采用连锁经营的模式，推动区域内社会加油站转型升级。

　　记者在现场看到，通过无感支付，一两分钟便可完成加油。加油之后，司机无需任何操作，便可驾车离开。

　　该站工作人员介绍，车主下载“好嗨油App”绑定车牌号，随后在App内充值，或绑定银行卡、微信、支付宝，便可实现无感支付加油，大大缩短加油排队结算时间。

　　“我们开发的智慧综合能源平台包含了加油站营销管理系统、用户App系统、车牌无感支付系统、大数据分析系统等。”洛阳宏兴石化销售有限公司相关负责人介绍，目前，该智慧综合能源站可提供加油、充电及其他非油品服务，通过智慧综合能源系统平台实现工厂、油站、客户之间的信息交互；站点负责人可通过手机App，随时了解市场信息，实现油品采购、配送、油站管理的远程管控，向车主发布最新服务内容、优惠信息等。

　　广大车主通过“好嗨油App”不仅能实现无感支付，还能一键导航、随时了解附近油站的优惠信息。

　　该负责人表示，该公司下一步将通过“互联网+”，把传统加油站打造成一个能满足多种需求的线下终端，通过大数据分析为汽车用户提供更多个性化的服务。（洛阳晚报记者 申利超 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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