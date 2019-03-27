中国国家博物馆研究馆员霍宏伟讲述白居易诗中的洛阳城

四月的洛阳城，春日和煦，牡丹吐艳。作为洛阳博物馆在牡丹文化节期间的一项活动，中国国家博物馆研究馆员霍宏伟博士13日来洛举办讲座，讲述白居易诗中的洛阳城。

白居易宅院遗址出土的三彩器（《隋唐洛阳城》第四册）

四月的洛阳城，春日和煦，牡丹吐艳。作为洛阳博物馆在牡丹文化节期间的一项活动，中国国家博物馆研究馆员霍宏伟博士13日来洛举办讲座，讲述白居易诗中的洛阳城。

白居易晚年在这座环境宜人的城市里定居，长达17年，再加上之前断断续续在洛阳生活的时间，他在洛阳生活长达18年。其间，他创作了大量诗歌，将诸多洛阳美景化为绝妙的诗行，积淀于白氏的卷帙之中，形成了白居易心中的诗城——洛阳。

白居易宅院遗址石经幢残块部分拓本（《隋唐洛阳城》第一册）

01洛中佳境应无限

纵观白居易的一生，有两大转折：贞元十六年(公元800年)，这一年对于他来说是不平凡的一年，29岁的白居易以第四名的成绩登进士第，开始了他的仕途生涯，从此他开始用行动实践“志在兼济”的鸿鹄之志。元和十年(公元815年)，他44岁，官场失意使他的人生观开始转为“行在独善”；长庆四年(公元824年)秋，白居易抵达洛阳，开始了他诗情画意的恬淡生活。

那么，这座让白居易心动的城市，是什么样子的呢？是什么激发了他的创作灵感，让他创作出大量诗歌呢？

公元604年的一天，隋炀帝登上北邙山巅，向南俯瞰伊洛河平原，只见遥远的地平线上，两峰对峙，伊水中流，天子不禁感叹道：“此非龙门耶？自古何因不建都于此？”天子下令在此营建都城，这就是最早被杨广称为东京的隋唐洛阳城。

隋代的东京城始建于大业元年(公元605年)。三月，炀帝下诏尚书令杨素、纳言杨达、将作大匠宇文恺营建东京。十个月之后，东京城建设完工。大业五年(公元609年)，改名东都。东都城，历经隋、唐两代的苦心经营，构成了一个庞大、复杂的城市空间体系。除城以外，还有苑、窟、墓，共计四个组成部分。

白居易在洛阳城中生活，留下了许多脍炙人口的佳句。有描写城的“看雪寻花玩风月，洛阳城里七年闲”(《闲吟》)；有描写苑的“春风先发苑中梅，樱杏桃梨次第开”(《春风》)，白居易常居洛河南岸里坊区，与西苑一河之隔，他凭栏眺望，欣赏苑中美景，不由得诗兴大发；有描写石窟的“龙门涧下濯尘缨，拟作闲人过此生”(《龙门下作》)，这也记录下了白居易在洛阳城的行踪；还有描写墓地的“贤愚贵贱同归尽，北邙冢墓高嵯峨”(《浩歌行》)，此诗写出了生离死别之情，也表达了乐天对世间名利的淡然心态。正由于洛阳城的特别魅力，让乐天诗兴大发，发出了“洛中佳境应无限”的感慨！

02百千家似围棋局

城中美景连连，引得诗人意兴阑珊。那么，那时洛阳城的城市面貌又是什么样的呢？“白诗”进行了详细描述。

洛阳里坊区的大致情形，如同白居易描写长安城里坊的诗句：“百千家似围棋局，十二街如种菜畦。”(《登观音台望城》)

位于城郭中部的洛水蜿蜒东流，将全城分为南、北两区：以纵横交错的街道，划分出一个个棋盘格似的街区，其间设置里坊。关于东都城里坊的数量，主要有一百零三坊三市(二市)、一百二十六坊及一百二十坊等三种说法，但第一种说法得到普遍认同。

外郭城里坊区的建筑性质各异，类型多样，大致有衙署、寺观祠庙、市肆作坊、住宅、园地、馆驿、渠堰堤桥等七种类型。其中唐代大部分衙署分布在定鼎门大街两侧。

河南府衙门位于洛南的宣范坊，白居易曾在此当过一段时间的河南府尹。归隐田园之后，他也曾多次故地重游，写下了“每日河南府，依然似到家。杯尝七尹酒，树看十年花”(《自罢河南已换七尹》)的佳句。

在寺观祠庙中，里坊区内约有佛寺20座，道观12座，波斯胡寺1座，袄祠2座，庙宇4座。从白居易的诗中可以看出，在洛阳城内寺院中，他登临次数最多的要数天宫寺的楼阁，“天宫高阁上何频，每上令人耳目新”，想必就是这耳目一新的感受让白公独爱此处吧！

这一时期，白居易居住在洛阳城南的履道坊，这里可是大腕云集的地方，有裴度、元稹、崔玄亮等。他们踏春、吟诗，《旧唐书·裴度传》载：“与诗人白居易、刘禹锡酣宴终日，高歌放言，以诗酒琴书自乐，当时名士，皆从游之。”

03洛阳城里觅何人

唐太和七年(公元833年)，白居易的文坛老友相继去世，让他倍感寂寞。乐天作《微之敦诗晦叔相次长逝岿然自伤因成二绝》纪念友人，“并失鹓鸾侣，空留麋鹿身。只应嵩洛下，长作独游人。长夜君先去，残年我几何。秋风满衫泪，泉下故人多。”这里的“晦叔”即崔玄亮，“微之”即“元稹”，两位友人逝去，其宅院也随之衰落，令白公极为伤感。因此，他扪心《自问》：“依仁台废悲风晚，履信池荒宿草春。自问老身骑马出，洛阳城里觅何人。”

曾经意气风发的少年，现已变成嶙峋老人。唐开成三年(公元838年)春日里的一天，白居易兴致勃勃登上龙门乾元寺上方最高峰，向北眺望，触景生情，写下《春日题乾元寺上方最高峰亭》，无意道出了隋唐洛阳城的未来——“回看官路三条线，却望都城一片尘”。

唐会昌六年(公元846年)，白居易卒于履道坊，葬于龙门东山琵琶峰。诗人驾鹤西去，留给洛阳城的只剩下精神的灵光。

杀伐频仍，战事不断。隋唐洛阳城在经历了长达五百多年发展之后遭受灭顶之灾，城垣范围大大缩小，面积仅剩下2.25平方公里，约占隋唐东都城面积的1/21。

在沉寂千年之后，经过勤劳洛阳人的建设，这座牡丹花城逐渐显露繁华，与白居易的诗词交相辉映，熠熠生辉。（洛阳日报记者 贾臻）