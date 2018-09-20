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洛阳高端石化“巨无霸”逐渐成型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 09:09

　　项目档案

　　项目名称：洛阳石化炼油结构调整项目

　　项目概况：项目位于吉利区，总投资45亿元，是河南省与中国石化战略合作的龙头项目、国家规划布局的重点项目。项目在洛阳石化现有800万吨/年炼油装置的基础上，采用“渣油加氢+加氢裂化”工艺路线，通过新建和改造部分装置，形成1000万吨/年的加工能力。

　　前不久，炼油结构调整项目最大的设备基础——260万吨/年渣油加氢装置5台反应器基础开始浇筑混凝土，项目总监理工程师代表张恒旭当天早上7点就来到现场。

　　5台渣油加氢反应器是260万吨/年渣油加氢装置中最核心设备，牵涉项目中工程量最大的混凝土浇筑基础施工。为确保一次性浇筑成型，当天项目组轮班作业连续浇筑超过14个小时。

　　“我们关注有没有违规现象、振捣是否到位，同时还抽查混凝土塌落度，督促施工单位留置混凝土试块，以备进一步跟踪监测其强度指标，为建好这个‘巨无霸’项目站好每一班岗。”张恒旭说。

　　洛阳石化炼油结构调整项目是我市建设中西部最大高端石油化工产业基地的重大支撑项目。眼下，这座代表行业先进水平的石化基地正逐渐孕育成型。

　　该项目日照—濮阳—洛阳原油管道工程截至4月11日已铺设完成约68%；原油商业储备库回填工作加紧进行，建成后将储存从科威特、沙特等国进口的低凝原油，满足中西部地区能源需求；苯乙烯项目可行性研究报告获中国石化总部批复，建成后可以把项目富余的2万多吨乙烯资源“吃干榨净”……目前，项目施工总体完成约三成。

　　根据工程计划，今年，该项目将实现烷基化装置中期交工和投料试车等，全力保障明年6月中期交工、9月投产，为我市经济平稳运行、提质增效作出新的贡献。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 王东亮）
[ 责任编辑：马佳佳]
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