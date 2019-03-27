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牡丹陶瓷分外香
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 09:07

青釉印花缠枝牡丹纹瓷碗

　　瓷器在洛阳有着悠久的历史。自隋唐起，随着牡丹在洛阳人工栽培成功，牡丹图案作为装饰语言，出现在许多器物上，寄寓了人们对生活的美丽憧憬和良好祝愿。昨日，记者走进洛阳博物馆，一窥“牡丹”芳容。

白釉剔花牡丹纹瓷罐

　　“目前，在洛阳博物馆展出的文物中，有20余件绘制有牡丹纹饰或图案，主要分布在古代石刻馆、珍宝馆及宫廷文物馆。”洛阳博物馆宣教部副主任胡寅说，自唐代以来，牡丹成为工艺美术品的装饰题材。宋代的定窑、耀州窑、磁州窑等陶瓷上，广泛采用牡丹纹，装饰方法以刻画花，白地黑花为主，一般为单朵，花瓣丰满。清代、近代陈设瓷，多为百花满地装饰，在花瓶、盘、碗等器物上多见。

唐代三彩牡丹带盖罐

　　唐代三彩牡丹带盖罐，高30厘米。该罐系直口、平沿、短颈、圆肩、鼓腹、平底、拱形钮盖，肩周与腹部各贴三朵牡丹翻花，通体施白釉，器盖和贴花部分施黄、绿、白釉。该罐造型美观，贴花工艺精湛，为研究洛阳古代釉陶工艺提供了重要的实物资料。

三彩牡丹纹枕

　　宋代三彩牡丹纹枕，长32厘米，宽19.5厘米，高11厘米，枕面饰单瓣棕黄色牡丹花，花蕊呈绿、白色，绿色叶子环绕四周，色泽明艳。南宋词人李清照在《醉花阴》中曾描述：“玉枕纱厨，半夜凉初透。”想必，夜晚入睡，枕在这上，牡丹花香缭绕、沁人心脾。

　　“瓷枕最早出现于隋代，唐代以后开始批量生产，北宋时期进入繁荣期。”洛阳市文物考古研究院研究员程永建介绍。

宋代牡丹鸭戏纹梅瓶

　　宋代牡丹鸭戏纹梅瓶，1970年出土于宜阳县东王庄洞沟村，高42.8厘米，口径3.1厘米，底径10.5厘米。小口短颈，上腹略鼓，下腹渐收，小平底。周身施白釉，绘黑彩，肩部饰牡丹花枝，腹中部有开光，中部饰牡丹和双鸭戏水纹，具有浓郁的民间艺术风格。

　　程永建介绍，宋代是我国陶瓷发展史上的一个繁荣时期，这一时期的陶瓷类型更为丰富，碗、盘、壶、罐、盒、炉、枕、砚等，存在于日常生活的方方面面。

　　“梅瓶的主题纹饰是牡丹花，枝叶缠绕其间，仪态万方，是洛阳博物馆的馆藏精品之一。”胡寅介绍，牡丹象征着富贵和吉祥，在民间和宫廷都很受欢迎。如传统的代表吉祥的“缠枝纹牡丹”，又名“万寿藤”，其结构连绵不断，有“生生不息”之意；有牡丹与石头或梅花组成的图案，寓意“长命富贵”；在牡丹图案周围饰月季、长春草等，象征“富贵长春”等。（洛阳日报记者 贾臻 文/图）
[ 责任编辑：王静怡]
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