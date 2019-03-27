中招体育考试立定跳远成绩有误差 都是垫子惹的祸？

“中招体育考试市一中考点二号测试垫不准，孩子立定跳远成绩比平时低了很多！”“孩子体育成绩和训练时不符，会不会弄错了？”……

考生日前在市一中考点测试立定跳远

“中招体育考试市一中考点二号测试垫不准，孩子立定跳远成绩比平时低了很多！”“孩子体育成绩和训练时不符，会不会弄错了？”……

随着中招体育测试接近尾声，我市部分家长在网络上提出疑问。为帮广大家长、考生解惑，昨日下午，《洛阳晚报》记者受市教育局邀请，与部分家长代表、初中校长、设备供应商、市教育局体艺卫站相关负责人等在市一中对立定跳远测试垫的准确度进行现场验证、测量，并就家长们的疑问做出答复。

1 疑问

立定跳远部分垫子，致误差将近20厘米？

“孩子考试使用的是二号垫子，平时训练能跳2米，考试跳了1.8米，误差将近20厘米……”近日，有网友在洛阳网“百姓呼声”等发帖反映，我市中招体育考试市一中考点立定跳远测试“误差”较大。

带着家长们的疑问，昨日14时许，记者来到市一中考试现场进行求证。

“网友反映的问题主要集中在立定跳远的测试垫是否存在误差、滑不滑。”市一中考点场地、器材负责人，市教育局体艺卫站兼职教研员杨凌岚解释，立定跳远垫子是通过红外线感应来测量考生成绩的，测量距离为起跳线至考生最近落点(即平常所说的“第一落脚点”)的距离。部分考生起跳后落脚时，由于惯性问题，双脚在落地后还会往前冲一点，所以会造成考生自我感觉“考得很好”，实际距离并没有想象中好的情况。

2 见证

软尺、机器对比测量，4张垫子均准确无误

那么，“往前冲”的原因是不是垫子太滑？测量是否真的存在误差？

按照安排，当天下午考试的为市东升三中的666名考生，由该校校长段智和带队。记者现场邀请段智和校长、该校4名考生家长、设备供应商、市教育局体艺卫站相关负责人在两组考生的考试间隙，对立定跳远垫子进行测量。

在测量开始前，段智和及4名家长代表实地触摸4张垫子，一名家长试跳后表示“垫子不滑”。

“每组考试结束后，监考人员都会对垫子进行清理。”该考点立定跳远项目总负责人万金龙说，裁判员发现垫子上有落叶、灰尘等，也会当即进行处理，以保障考试顺利进行。

在大家的共同见证下，杨凌岚使用模拟测试卡进行了验证：扫描卡片后，机器发出测试开始信号；杨凌岚为大家演示了一次因踩线而犯规的情形后，进行二次起跳，机器语音播报其第一落脚点与起跳线间的距离为1.56米，现场监考人员随即用软尺测量，距离也为1.56米。为打消家长们的顾虑，4张垫子均用相同方式进行了测量，机器测量结果与软尺测量结果均一致。

“每天下午测试结束后，所有仪器均会被搬进市一中篮球场内，第二天早晨考试开始前半个小时由裁判员再搬到指定位置。裁判员会在每个场地进行试跳并手工测量，保证成绩准确无误。”万金龙说。

“我的孩子今天参加测试，作为家长，我肯定希望孩子发挥出最高水平。”市东升三中三(3)班学生张建宇的爸爸张瑞州说，通过这次现场考查，他了解了部分考生自认为“有误差”的原因，也看到了立定跳远测试的整个流程。参与观摩的代表，均对测试情况表示认可。

3 释疑

若对成绩有疑问，可向学校申请复核

针对本报中招帮帮团QQ群中家长们的疑问，市教育局体艺卫站相关负责人也进行了答疑。

●问：孩子立定跳远测试犯规了，这一项会不会得0分？

答：不会。立定跳远、足球绕杆运球、篮球曲线运球均有两次测试机会，以最好一次成绩为准，若考生发挥失常，均能得到最低分6分，中长跑最低分为15分。也就是说，即便考生所有科目发挥失常，也能得到最低分27分。

●问：孩子平时足球绕杆运球测试成绩将近满分，这次考试才考了8分，成绩会不会登记错了？能申请复核吗？

答：可以。考生可向个人所在初中提出成绩复核申请，由所在初中统一提交至市教育局体艺卫站进行复核。

以往曾出现这样的现象：考生因漏杆或未将球运到终点线就返回造成犯规的情况，因担心告诉家长后被责骂而“谎报军情”。考试现场的每项测试均有高清摄像头进行录像，所有考生的考试过程均存录在计算机中，一目了然。若家长有类似疑问，可先与孩子沟通后再作决定。

●问：中招体育成绩除了考试结束后显示在大屏幕上，还能在哪儿查到？

答：考试结束后，市教育局体艺卫站会现场将考生成绩打印出来交给该校带队人员，考生可到自己所在初中查询。

1.中招体育考试垫子到底有没有问题？可扫下方二维码查看记者测试视频。

2.关于中考，如果您有疑问，可加入晚报中招帮帮团QQ群(群号：438266522)或拨打18638851265与记者联系，也可以关注洛阳晚报教育周刊微信公众号(lywbjyzk)获取权威信息。（洛阳晚报首席记者 焦琳 通讯员 周玉枝/文 记者 王振华/图）