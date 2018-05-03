洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市中小企业追回拖欠款项有了新门路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 09:09

　　我市中小企业追回拖欠款项有了新门路。

　　昨日，记者从市工信局获悉，国家中小企业政策信息互联网发布平台(http://www.sme-service.org.cn)于本月10日开通“清欠登记平台”窗口，违约拖欠中小企业款项登记(投诉)平台正式上线运行。此次开通的违约拖欠中小企业款项登记(投诉)平台，是工信部贯彻中央民营企业座谈会精神和落实国务院工作部署的具体举措，是面向全国民营企业、中小企业反映跨省区拖欠问题和情况的登记(投诉)渠道。

　　企业只需登录平台进行登记，随后平台将对债权人信息、债务人信息、拖欠款项信息等内容，根据职责分工流转反馈给地方政府或有关部门，协助推进清理拖欠中小企业账款工作，为中小企业发展营造良好环境。

　　今年以来，我市持续贯彻落实国务院关于清理拖欠民营企业、中小企业账款工作部署，制订相关工作方案，坚持“边界清晰、突出重点、源头治理、循序渐进”原则，运用市场化、法治化手段，营造践诺守信的市场环境。截至3月31日，全市政府部门及其所属机构、大型国有企业、政府融资平台公司拖欠账款已偿还85462万元。(洛阳日报记者 陈曦 通讯员 刘飞 谢丰豪)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·麻疹疫情敲警钟 接种疫苗最有效
  • ·重点来了，这份“吃药忌口清单”可以救命！
  • ·想要春天不生病，四大“开关”你要知道
    		•
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
        旅行者常说，城如人，想了解一座城，不单要看其白天繁华的景象，更要看其夜晚归于平静的模样。因为只有到了...
  • ·从单身到成家 感谢串串一路相伴
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市一项目入选国家重点专项公示名单
  • 中州渠畔小游园 古城楼前风景线
  • 洛阳一男孩下体被拉链夹住 哭求救援人...
  • 洛阳大华重机：引进高端激光设备 再制...
  • 清华高端装备院洛阳基地成立数字化制...
  • 洛阳牡丹花正艳
  • 洛阳市出台高层次人才认定和支持办法
  • 汝阳县昌村：烟苗移栽忙 加快致富步伐
  • 【视频】10000份新版洛阳交通旅游图免...
  • 国家行动！中国海关破获特大象牙走私...
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    人人人人！洛阳应天门...
    新型交通反光材料洛阳造
    网传香蕉是用药催熟的...
    中州渠畔小游园 古城楼...
    精彩热帖

    花与诗的交融

    牡丹公园游客陶醉花海

    古今辉映洛阳城

    隋唐遗址公园拍牡丹
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605