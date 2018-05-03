洛阳市中小企业追回拖欠款项有了新门路

我市中小企业追回拖欠款项有了新门路。 我市中小企业追回拖欠款项有了新门路。 昨日，记者从市工信局获悉，国家中小企业政策信息互联网发布平台(http://www.sme-service.org.cn)于本月10日开通“清欠登记平台”窗口，违约拖欠中小企业款项登记(投诉)平台正式上线运行。此次开通的违约拖欠中小企业款项登记(投诉)平台，是工信部贯彻中央民营企业座谈会精神和落实国务院工作部署的具体举措，是面向全国民营企业、中小企业反映跨省区拖欠问题和情况的登记(投诉)渠道。 企业只需登录平台进行登记，随后平台将对债权人信息、债务人信息、拖欠款项信息等内容，根据职责分工流转反馈给地方政府或有关部门，协助推进清理拖欠中小企业账款工作，为中小企业发展营造良好环境。 今年以来，我市持续贯彻落实国务院关于清理拖欠民营企业、中小企业账款工作部署，制订相关工作方案，坚持“边界清晰、突出重点、源头治理、循序渐进”原则，运用市场化、法治化手段，营造践诺守信的市场环境。截至3月31日，全市政府部门及其所属机构、大型国有企业、政府融资平台公司拖欠账款已偿还85462万元。(洛阳日报记者 陈曦 通讯员 刘飞 谢丰豪)