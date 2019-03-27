蚕月花语赋深情——牡丹与孝道

农历三月，进入养蚕的月份，古称蚕月。“三月牡丹呈艳态，壮观人间春世界。”牡丹盛开的季节，陪父母去看花、品尝牡丹华宴，是洛阳独特的民俗，因为牡丹是孝道之花。清明节和上巳节，在范园、薄姬庙等，都要举行敬花仪式，也是孝道文化的传承。

（资料图片 徐文波 摄）

农历三月，进入养蚕的月份，古称蚕月。“三月牡丹呈艳态，壮观人间春世界。”牡丹盛开的季节，陪父母去看花、品尝牡丹华宴，是洛阳独特的民俗，因为牡丹是孝道之花。清明节和上巳节，在范园、薄姬庙等，都要举行敬花仪式，也是孝道文化的传承。

九宫宝花之花语

花语是各国、各民族根据各种花卉的特点、习性和传说典故，赋予的各种不同的人性化象征意义。赏花要懂花语，花语构成花卉文化的核心，在花卉交流中，花语虽无声，但其中的情感表达甚于言语。

牡丹被称为九宫宝花，因为牡丹花语有九种含义。唐代高僧弘正在《地藏菩萨本愿经释读》中提出：“一朵牡丹，有六度之善德，乃众生得度之六大法门。花开送清香，此谓布施；花开有时令，此谓持戒；花开任人采，此谓忍辱；花谢孕新机，此谓信念；花开静悄悄，此谓禅定；花树历四季而永生，此谓般若即智慧。故一朵牡丹，有九德之佛性，乃众生修行之善果。一花知春，此谓仁；一花献瑞，此谓义；花开有序，此谓礼；花开含笑，此谓智；花期必时，此谓信；花不嗔怨，是谓忠；花福赐人，是谓孝；花开清雅，是谓廉；花开天下，是谓和。”

百善孝为先，因此牡丹花语中，孝道是第一位的。儒家讲孝道，道家、佛家也讲孝道。宋代林同《仙佛之孝十首·许真君》说：“乡以孝廉举，仙为孝道宗。谓予方不信，君请问兰公。”

父爱如山，母爱如水，孝心如花。宋人有簪花习俗，欧阳修《洛阳牡丹记》说：“洛阳之俗，大抵好花，春时城中无贵贱，皆插花，虽负担者亦然。”牡丹花开时，儿女要买牡丹鲜切花，为父母簪花。然后，与父母同游牡丹名园。

清代时，每当牡丹花开，官府要邀请名儒贤达，举行牡丹宴，称为乡饮酒礼。民国时，洛阳四海春、万景楼等饭庄，都推出牡丹华宴。牡丹华宴，又称牡丹花宴，是以牡丹为食材的一套菜系。儿女要请父母去吃牡丹华宴，尽一份孝心。牡丹华宴包括几十道菜，如山牡丹花鱼片膳、牡丹花鸡条膳、凤丹虾仁、花开富贵鱼、富贵满堂煲等。

剪来牡丹敬范公

范仲淹家族墓园，位于今伊川县彭婆镇许营村北。北依万安山，南傍曲河水，东临九龙山，西望龙门山。墓园分前后两部分。前院有山门、祠堂等，祠堂后有范仲淹墓、范仲淹母亲谢太夫人墓及其子范纯祐墓。后院有其子范纯仁、范纯礼、范纯粹墓及范仲淹孙辈墓等。

每年清明节，范仲淹后裔要举行盛大的祭祖活动，祭品是牡丹鲜切花、牡丹茶、牡丹糕，要燃牡丹香。这种活动，与范仲淹家族的家风有关系。

范仲淹出生在江苏吴县。两岁时，他的父亲去世，其母谢观音因贫困改嫁朱氏。十几岁的时候，范仲淹意外得知自己的身世。为了不让母亲依靠别人，范仲淹决心通过自己的努力，让母亲过上幸福的生活。宋真宗大中祥符八年(公元1015年)春，27岁的范仲淹科举中进士，马上把自己的母亲接来，和自己住在一起。

两年后，范仲淹迎娶太子中书舍人李昌信的长女李氏为妻。天圣四年(公元1026年)秋，太夫人谢观音去世，范仲淹丁忧守制，暂寄谢太夫人灵柩于应天府(今商丘市)。

天圣八年(公元1030年)，范仲淹任河中府(今永济市)通判。次年，调任陈州(今淮阳县)通判。他路过洛阳，拜会西京留守钱惟演，钱惟演劝说范仲淹入籍洛阳，并在万安山南麓伊樊里为他划了职田。所谓职田，是按官员职务大小分的田地。范仲淹遂将母亲葬于伊樊里，并在这里建立了庄园，将全家迁居于此。

谢观音生前喜欢牡丹，李氏就在谢观音墓旁广种牡丹，又从万安山挖了很多山篦(野牡丹)种在农庄中。宋仁宗景祐四年(公元1037年)初，李氏积劳成疾，在伊樊里去世。范仲淹将妻子埋葬在谢太夫人墓旁，然后把园中五十多种牡丹作了详细的记录，写成了《伊樊里牡丹谱》，即《范尚书牡丹谱》。皇祐四年(公元1052年)，范仲淹去世，宋仁宗追赠他为兵部尚书，谥文正。归葬于伊樊里，墓前立宋仁宗篆额的“褒贤之碑”，碑文由欧阳修撰写。

范仲淹去世前，留下家训百字铭，第一句是：“孝道当竭力，忠勇表丹诚。”由于牡丹是孝道之花，范仲淹后裔将此作为家族之花，在范园世代栽种牡丹，并将牡丹作为祭品。

薄姬庙里说牡丹

薄姬是汉高祖刘邦的妃子。公元前202年，薄姬生下了皇子刘恒，即汉文帝。

汉文帝对母亲非常孝顺，相传母亲卧病三年，他衣不解带，在床前侍奉了三年，并亲尝汤药，尝过之后才让母亲服用。公元前157年，汉文帝驾崩，太子刘启即位，是为汉景帝，尊祖母薄姬为太皇太后。公元前155年，薄姬去世，汉景帝下诏，在长安、洛阳建薄太后庙。

薄姬崇奉道家无争无为思想，又践行儒家仁孝经典，为国人树立了一个宽厚仁慈、与世无争的慈母形象。到东汉时，光武帝刘秀大力推行汉文帝、景帝、武帝提出的以孝治天下理念，把薄太后晋升为高太后。此后两千年间，全国各地广建薄姬庙，以供奉薄姬这位伟大的母亲。

洛阳有多处薄姬庙，如孟津县麻屯镇薄姬岭薄姬庙、偃师市邙岭乡东蔡庄村薄姬庙、伊川县白沙镇霸陵山薄姬庙、新安县城西金斗山薄姬庙等。这些薄姬庙，都广种牡丹。这些庙宇中的薄姬塑像，有一个共同特点，就是仁慈端庄，身披牡丹纹饰礼服，头戴镶嵌牡丹花的凤冠。每年三月初三上巳节，要在薄姬庙举行敬献牡丹花仪式，并举行庙会。

因为薄姬的生日是三月初三，正是牡丹盛开之时。宋代李流谦《晚春有感答才夫上巳之作》说：“牡丹犹欲扳春住，开到荼醾春遂去。黄蜂白蝶太痴生，抵死嗔风复嗔雨。”因此上巳节就是洛阳古代牡丹花节。北宋客居洛阳的邵雍《上巳观花思友人》：“上巳观花花意秾，今年正与昔年同。当时同赏知何处，把酒独能对远风。”

薄姬庙是孝道文化圣地，牡丹是孝道之花，薄姬的诞辰又是传统牡丹花节，于是薄姬庙与牡丹形成密切的关系。牡丹文化与薄姬文化相结合，使孝道思想的内涵不断丰富和完善，产生了深远的影响。（郑贞富）