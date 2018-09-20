“在水一方——《洛神赋图》”特展在洛开展

13日，“在水一方——《洛神赋图》”特展在洛阳博物馆二楼展厅开展。
13日，“在水一方——《洛神赋图》”特展在洛阳博物馆二楼展厅开展。
曹魏时期，建安才子曹植写下千古绝唱《洛神赋》，东晋著名画家顾恺之以《洛神赋》为蓝本创作了连环故事长卷画《洛神赋图》，赋予《洛神赋》全新的艺术形式和生命力。《洛神赋》和《洛神赋图》成为中国词赋和绘画史上的“双璧”，后来《洛神赋图》失传，流传至今的多为宋代以后摹本。
此次展览主要梳集、整理《洛神赋》与《洛神赋图》创作及流变的资料和故事，选取故宫博物院和辽宁省博物馆的两幅宋人摹本《洛神赋图》进行数字化高清复制，并利用文字、图版、视频和数字动漫等多种手段，对《洛神赋图》进行呈现、诠释和解读。展览为期三个月，可免费参观。
副市长魏险峰参加开展仪式。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 胡寅）
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