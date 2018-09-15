洛阳市已创建“信用乡镇”35个

目前，我市已创建“信用乡镇”35个、“信用村”674个，评定“信用户”81.6万户。这是记者从昨日在宜阳县召开的省金融扶贫现场观摩暨经验交流推进会上获悉的。

目前，我市已创建“信用乡镇”35个、“信用村”674个，评定“信用户”81.6万户。这是记者从昨日在宜阳县召开的省金融扶贫现场观摩暨经验交流推进会上获悉的。

近年，中国人民银行洛阳市中心支行选择栾川、宜阳为试点，将金融扶贫与普惠金融、农村信用体系建设相结合，开展“信贷+信用”普惠授信。截至今年3月底，2个试点县普惠授信覆盖面均占58%以上，已发放普惠授信贷款7508笔、金额8.6亿元，其中贫困户2509笔、金额2.1亿元。强化农村信用体系建设，大力开展“三信”创建。截至今年3月底，全市农户信用信息录入率达99.8%，贫困户达100%，创建“信用乡镇”35个、“信用村”674个，评定“信用户”81.6万户。截至2018年年底，全市共建成普惠金融服务站1336个，基本实现金融服务全覆盖。

会议期间，与会人员现场观摩了中国人民银行郑州中心支行定点帮扶贫困村丰涧村脱贫攻坚及“厕所革命”相关情况。

中国人民银行郑州中心支行副行长王深德、朱培玉，省地方金融监督管理局副局长李拴成，副市长王军等参加会议。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 金薇 马鹏飞）