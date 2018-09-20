关于“4·12”南昌路供水管道漏水事件的情况通报

4月12日上午7时30分，洛阳北控调度发现南昌路供水压力突降，现场巡视发现南昌路东侧顺驰城门前DN800供水管道爆裂，市城市管理局立即派人赴现场指挥协调抢修，并采取如下应急措施：一是调派送水车、接通临时用水点等方式，及时解决居民用水问题。

4月12日上午7时30分，洛阳北控调度发现南昌路供水压力突降，现场巡视发现南昌路东侧顺驰城门前DN800供水管道爆裂，市城市管理局立即派人赴现场指挥协调抢修，并采取如下应急措施：一是调派送水车、接通临时用水点等方式，及时解决居民用水问题。二是在所有受影响小区门口张贴停水通知。三是提前实施4月15日该处供水管道改造计划。经过连续抢修施工，原计划停水36小时的管道施工提前20个小时结束，4月13日5时开始逐步恢复供水。

经查，管道爆裂的主要原因是现场施工不当引起的，同一项目短时间内再次发生漏水，反映了相关单位社会责任感不强、施工管理不到位、协调意识淡薄。为切实加强施工管理，减少此类事件发生，为市民创造良好的生活环境，现对业主单位洛阳市市政建设投资有限公司、施工单位河南三建建设集团有限公司、监理单位河南泾渭工程监理有限公司进行通报批评，责令洛阳市市政建设投资有限公司、河南三建建设集团有限公司向全市人民作出书面检查。根据相关规定，对河南三建建设集团有限公司处罚人民币20.5万元，对河南泾渭工程监理有限公司罚款人民币5万元，对洛阳市市政建设投资有限公司项目2名现场负责人扣减其2019年度绩效薪金10%。

洛阳市城市管理委员会

2019年4月16日