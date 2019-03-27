电动自行车“超标车”仍是市场销售主流

4月15日，电动自行车新国标《电动自行车安全技术规范》正式实施。记者走访发现，市场上难觅能提供强制性产品认证(即3C认证)材料的新国标电动自行车商家，仍以销售超标电动自行车为主(简称“超标车”)。不少商家在宣传中还存在混淆新国标概念等情形，这让想购买电动自行车的消费者一时不知如何是好，商家、消费者期盼相关地方法规尽早出台。

市场上销售的电动自行车大多不符合新国标

4月15日，电动自行车新国标《电动自行车安全技术规范》正式实施。记者走访发现，市场上难觅能提供强制性产品认证(即3C认证)材料的新国标电动自行车商家，仍以销售超标电动自行车为主(简称“超标车”)。不少商家在宣传中还存在混淆新国标概念等情形，这让想购买电动自行车的消费者一时不知如何是好，商家、消费者期盼相关地方法规尽早出台。

1 新国标实施后，“超标车”仍是市场销售主流

根据新国标规定，电动自行车须具有脚踏骑行功能、最高设计车速不超过每小时25公里、整车重量(含电池)不超过55千克、电机功率不超过400瓦、蓄电池电压不超过48伏，此外，还增加了防篡改、防火、阻燃性能、充电器保护等技术要求。

电动自行车新国标实施前夕，国家市场监管总局、工业和信息化部、公安部和省市场监督管理局、工业和信息化厅、公安厅先后联合发文，禁止在电动自行车新国标实施后销售不符合新标准、未获得3C认证的电动自行车。

昨日，记者在七里河电动车市场多家电动车店内看到，市场上在售的主要产品仍然是没有脚踏骑行功能，且重量、车速超标的“超标车”。对此，商家们表示，暂未接到这类车不让销售的通知。

2 能脚踏骑行就符合新国标？关键还得看3C认证

当记者向商家提出想了解下符合新国标的电动自行车时，不少商家推荐了两种类型的车：一种具有脚踏骑行功能，外观和产品铭牌上标注的信息与电动自行车新国标相符；另一种商家口中的“新国标车型”，仍是没有脚踏骑行功能的踏板两轮电动车。

虽然商家推荐的第一种车型很像符合新国标的电动自行车，但记者并没有在车身的明显位置发现新国标电动自行车应有的3C认证标志。

当记者提出想看看该车型的3C认证材料时，商家拿出的却是该车的合格证。记者接连走访多家店，碰到的都是类似情形，难觅有明显3C认证标志或商家可以提供相应认证材料的符合新国标的电动自行车。

其实，车辆合格证和3C认证是两个概念，具有车辆合格证并不代表该车获得了3C认证。因此，记者不能确认商家销售的这些车就是符合新国标的电动自行车。

按照相关规定，在电动自行车新国标实施的同时，电动自行车行业产品从许可生产转为3C认证。电动自行车生产企业需要获得电动自行车3C产品生产许可证，才能生产相关产品。企业生产的电动自行车必须依据电动自行车新国标的有关要求走认证流程，获得3C认证才能出厂、销售。

3 部分踏板两轮电动车“身份”已重新明确，属于机动车

商家推荐的第二种没有脚踏骑行功能的踏板两轮电动车，显然不符合电动自行车新国标，为什么他们也称之为“新国标”车呢？

原来，这类车是随着电动自行车新国标实施，重新明确了“身份”的两轮电动摩托车。

这类车性能接近摩托车，实质上属于机动车，但多年来，不少厂商在生产、销售这类电动车时，并未明确这类车的“身份”，不少这类车的产品合格证上写的是“电动车合格证”，甚至有些商家误导消费者称，由于这类车不烧油，所以就属于非机动车。

记者在走访中发现，目前，一些新款的踏板两轮电动车随车的合格证是“中华人民共和国机动车整车出厂合格证”，合格证上的车辆类型中明确了其两轮摩托车的“身份”。这就是商家称这类车是“新国标”车的原因。在介绍这类车时，不少商家会提醒消费者，骑这类车需要持有相应的驾照。

不过，目前被明确了“身份”的两轮电动摩托车在在售的两轮电动车中仍是少数。大部分在售的两轮电动车，仍是明显不符合电动自行车新国标、未被明确机动车“身份”的“超标车”。

4 消费者、商家盼望相关地方法规早日出台

“新国标电动自行车、‘超标车’、已明确‘身份’的两轮电动摩托车用不用上牌？‘超标车’还能不能上路？多久会被淘汰？这些是近来消费者到店后咨询集中的问题。”一家电动车店的工作人员称，因我市目前还没有出台与电动自行车新国标相配套的法规，他们也解释不清楚。

昨日上午，在七里河一家电动车店内，正在选购电动车的市民刘先生说：“我了解过电动自行车新国标的内容，也听说不少外地城市已出台相关法规，明确了电动自行车上牌和‘超标车’备案等内容，给‘超标车’设置了3到5年的淘汰过渡期。”

不过，刘先生在店里咨询完相关情况后，仍觉得很迷茫。“我家距离单位有十几公里，买新国标电动自行车的话，怕车辆续航里程太短，不方便；买‘超标车’不知什么时候会被禁止上路；买电动摩托车需要考驾照又觉得麻烦。”刘先生说。考虑再三后，他决定暂时放弃购买。“先观望观望，等我市相关的法规出台了我再综合考虑”。

在采访中，不少消费者和商家也表示，希望我市能够尽快出台与电动自行车新国标实施相配套的法规，明确新国标电动自行车上牌、“超标车”过渡期等内容。（洛阳晚报记者 郭秩铭 文/图）