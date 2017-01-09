九三学社机关建设工作培训班在洛开班

昨日，九三学社中央组织的九三学社机关建设工作培训班在洛开班。 昨日，九三学社中央组织的九三学社机关建设工作培训班在洛开班。 根据九三学社中央2019年工作安排，为进一步推进九三学社各级机关正规化建设，打造民主党派学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型、和谐型“六型”机关建设，在我市举办九三学社机关建设工作培训班，来自全国30个省(市、自治区)的130多名学员参加培训。 开班仪式上，省政协副主席、九三学社省委主委张亚忠表示，近年，九三学社河南省委紧紧围绕“思想上更加坚定、履职上更加坚实、组织上更加坚强”的参政党地方组织建设目标，坚持思想建社、制度管社、创新办社，有效提升了各级九三学社组织自身建设能力和履职水平。九三学社河南省委和九三学社洛阳市委将以此次培训班为契机，强化交流、互学互鉴，把培训班的学习成果转化为促进九三学社机关建设和全面提升社务工作水平的务实举措，不断夯实共同思想政治基础，强化机关参谋执行职能，为决胜全面建成小康社会、实现让中原更加出彩的奋斗目标作出更大贡献。 九三学社中央办公厅副主任张魁林，九三学社河南省委专职副主委陈志民，九三学社宁夏回族自治区委副主委相卫国，市政协副主席、九三学社市委主委肖宏滨等参加开班仪式。(洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 马梦茜)