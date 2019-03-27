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今年，洛阳将进一步提高城乡低保标准
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 08:35

　　昨日，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，研究文物保护等工作，决定进一步提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平及特困人员供养标准。

　　为保障我市城乡困难群众基本生活，牢牢兜住民生底线，今年，我市将进一步提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平及特困人员供养标准。会议原则通过了市民政、财政、扶贫等单位联合制订的相关提标方案，要求修改完善、报市委同意后尽快组织实施。会议强调，标准确定后，要广泛宣传动员，做好政策解读，使惠民政策家喻户晓、深入人心，让符合条件的低保对象、特困人员都能享受到保障政策；要抓好组织实施，摸清底数、公开公正，切实将提标工作落实到位，做到应保尽保、应兜尽兜；要强化资金管理，加强督促指导，坚决防止重、漏、错现象发生，对骗取、截留、挤占、挪用、盗取补贴资金的要依法依规严肃追究。

　　会议分别听取了关于隋唐洛阳城保护展示、历史文化街区保护相关工作汇报。会议强调，我市是国家历史文化名城、文物大市。保护好、传承好、利用好历史文化遗产是我们责无旁贷的历史责任和政治任务。要站在讲政治和对历史负责的高度，始终保持对历史文物的敬畏之心，切实加强文物保护工作。要诚恳接受监督，深刻吸取教训，认真整改落实，举一反三迅速组织文物保护工程项目大排查，对违法违规行为敢于亮剑、形成震慑。要强化法治意识，健全完善文物保护制度体系，切实把文物安全作为文物工作的底线、红线和生命线抓实抓好，真正擦亮千年古都的金质名片。

　　会议还研究了其他事项。(洛阳日报记者 白云飞)
[ 责任编辑：马佳佳]
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