全省大运河文化保护传承利用工作座谈会在洛召开

近日，省委常委、常务副省长黄强带领省直有关部门负责同志，深入隋唐大运河沿线的郑州、开封、洛阳、滑县、浚县，调研大运河文化保护传承利用工作，并在洛阳主持召开全省大运河文化保护传承利用工作座谈会，听取有关市县意见建议。

近日，省委常委、常务副省长黄强带领省直有关部门负责同志，深入隋唐大运河沿线的郑州、开封、洛阳、滑县、浚县，调研大运河文化保护传承利用工作，并在洛阳主持召开全省大运河文化保护传承利用工作座谈会，听取有关市县意见建议。

黄强指出，建设大运河文化带是党中央、国务院作出的重大战略决策，是传承弘扬中华优秀传统文化、坚定文化自信的重要载体。要坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚持“共抓大保护、不搞大开发”，保护好、传承好、利用好大运河宝贵遗产，高质量打造大运河河南段。要高站位高标准编制规划，统筹推进璀璨文化带、绿色生态带、缤纷旅游带建设，抓住机遇把文化旅游产业打造成支柱产业。要加强大运河文化保护传承利用规划与相关战略规划的衔接，加强文化遗产挖掘研究，谋划并加快实施重大项目，加强对大运河文化遗产遗迹、运河河道水体、沿线生态环境等的整体保护。

洛阳是丝绸之路、万里茶道、隋道运河交汇转接的中心枢纽，也是最具代表性运河名城之一。近年，我市深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真落实省委、省政府部署要求，坚持保护固态、传承活态、发展业态，积极推进大运河洛阳段建设，加快建设隋唐洛阳城国家历史文化公园，着力打造国际文化旅游名城，取得了积极成效。在洛期间，黄强一行先后前往定鼎门遗址博物馆、隋唐洛阳城应天门遗址保护展示工程、洛邑古城、回洛仓遗址等处实地调研。

市领导刘宛康、王琰君、魏险峰参加相关活动。（洛阳日报记者 李三旺）