洛阳首家智慧综合能源站营业

16日上午，位于偃师市首阳山镇的智慧综合能源站洛化宏兴中昊站正式营业。这是我市首家智慧综合能源站，将采用连锁经营的模式，推动区域内社会加油站转型升级。

16日上午，位于偃师市首阳山镇的智慧综合能源站洛化宏兴中昊站正式营业。这是我市首家智慧综合能源站，将采用连锁经营的模式，推动区域内社会加油站转型升级。

“我们开发的智慧综合能源平台包含了加油站营销管理系统、用户App系统、车牌无感支付系统、大数据分析系统等。”洛阳宏兴石化销售有限公司相关负责人介绍，目前，该智慧综合能源站可提供加油、充电及其他非油品服务，通过智慧综合能源平台实现工厂、油站、客户之间的信息交互。

据介绍，车主下载“好嗨油App”绑定车牌号，随后在App内充值，或绑定银行卡、微信、支付宝，便可实现无感支付加油，司机在加完油后无需任何操作，便可驱车离开，大大缩短了结算排队时间。

该负责人表示，下一步，该公司将通过“互联网+”，把传统加油站打造成能满足多种需求的线下终端，通过大数据分析为汽车用户提供更多个性化的服务。（洛阳晚报记者 申利超）