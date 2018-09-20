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洛阳市出台高层次人才认定和支持办法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 08:23

　　高层次人才如何认定？将享受哪些“专属”政策待遇？近日，市委人才工作领导小组印发《洛阳市高层次人才认定和支持办法(试行)》(以下简称《办法》)，对高层次人才认定范围及条件、认定分类及标准、支持政策及待遇等进行明确。

　　《办法》明确，高层次人才的分类认定范围为在洛工作、来洛自主创业、我市全职或柔性引进的人才，重点是符合郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区、中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区、“565”现代产业体系建设急需的高精尖缺人才。上述高层次人才，一般具有较强的创新创业能力，学术技术、经营管理水平达到国际先进或国内领先水平，能够引领和带动我市某一领域在科技进步、产业升级、文化繁荣、社会发展和管理服务水平等方面实现突破或提升。

　　我市高层次人才认定将分为顶尖人才、领军人才、拔尖人才和地方突出贡献人才四大类。其中，前三类人才是指按照《河南省高层次人才认定和支持办法》认定的相应层次人才。在此基础上，我市单列出地方突出贡献人才一类，是指符合我市全面深化“9+2”工作布局所需的创新型和紧缺型人才，主要包括省重大新型研发机构负责人、省重大科技专项项目负责人、省制造业创新中心负责人；中国500强企业二级公司或地区总部经营管理及技术研发主要负责人；我市认定的创新型大院、大所、大企业主要负责人；获得“河洛英才计划”支持的团队带头人；获评“河洛大工匠”的高技能人才；在届的洛阳市优秀专家等。对于我市相关产业发展急需、社会贡献较大、现行标准没有界定的“专才”，经认定后，可享受相应类别的人才政策。

　　《办法》提出，我市将对经认定的高层次人才实行任期制，任期为5年，期满后继续在我市工作者，可自动延期。任期内，我市将对高层次人才实行动态管理，达到更高层次认定条件者，可按规定申请相应层次人才的认定。

　　经认定的高层次人才，将享受我市“专属”的支持政策和待遇。其中，对于全职引进和新入选我市的各类人才，将按照我市相关优惠政策，享受相应的奖励补贴。我市将鼓励和支持用人单位根据实际贡献和学术水平，对经认定的高层次人才实行协议工资制、年薪制和项目工资等；用人单位可按照规定采取股权、期权、分红等方式，对经认定的高层次人才予以激励。凡是经认定的高层次人才，可在我市享受住房补贴、医疗保障、子女入学和税收等优惠政策。

　　对于柔性引进的四大类高层次人才，我市将视其业绩贡献，与本地同类人才在领办创办科技型企业、表彰奖励、科研立项、成果转化、生活待遇、医疗保障等方面享受同等待遇，以进一步激励各地高层次人才来洛创新创业，助推洛阳高质量发展。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 王宁）
[ 责任编辑：马佳佳]
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